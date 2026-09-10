Molinos entra al negocio de las galletas con la compra de una planta industrial en Tucumán

La compañía del grupo Perez Companc acordó la compra de un complejo industrial en Tucumán que le permitirá producir galletas crackers, dulces, rellenas y bizcochos. La operación se suma a las adquisiciones de NotCo y Bodega Etchart.

Molinos Río de la Plata volvió a salir de compras y ahora dio un paso hacia una categoría en la que hasta el momento no tenía presencia: las galletas . La compañía acordó la adquisición de una planta industrial de Complejo Alimenticio San Salvador , ubicada en la provincia de Tucumán, con la que comenzará a producir galletas crackers, dulces, rellenas y bizcochos.

La operación fue comunicada este jueves a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y contempla también la transferencia del personal abocado a las tareas específicas de la planta . Según informó la compañía, el establecimiento será entregado en noviembre de 2026, sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de operaciones.

Se trata de una adquisición que amplía de manera concreta el mapa industrial de Molinos. La planta está ubicada en Cruz Alta, Tucumán , y cuenta con instalaciones para cubrir distintas etapas del proceso productivo, desde la recepción y almacenamiento del trigo hasta la molienda, fabricación, envasado y almacenamiento del producto terminado. El complejo comenzó a operar en 2011.

El movimiento se produce después de una primera mitad de año en la que la compañía ya había acelerado su estrategia de crecimiento mediante adquisiciones. En junio, Molinos había anunciado la compra del negocio de NotCo Foods en Argentina y Uruguay , con el objetivo de ampliar su participación en alimentos de origen vegetal, bebidas y nutrición funcional. Días después comunicó la adquisición de Bodega Etchart a Pernod Ricard , reforzando su plataforma vitivinícola.

Ahora, con la compra del establecimiento tucumano, la compañía suma una tercera pata a esa expansión: el ingreso a una de las principales categorías del mercado de alimentos .

Una nueva categoría para las marcas de Molinos

La operación no implica solamente incorporar capacidad industrial. Molinos señaló que utilizará la planta para desarrollar el negocio de galletas a través de sus marcas de alimentos y que la adquisición le permitirá ampliar las ocasiones de consumo en las que participa.

La empresa cuenta actualmente con un portafolio que incluye marcas como Matarazzo, Lucchetti, Granja del Sol, Gallo, Don Vicente, Sibarita, La Salteña, Blancaflor, Exquisita, Cocinero, Preferido, NotCo, Cruz de Malta y Nobleza Gaucha, además de sus marcas de vinos como Nieto Senetiner, Ruca Malen, Cadus y Etchart.

La incorporación de la planta le permite, de esta manera, sumar una categoría completa a ese portafolio sin partir de cero en materia industrial. El activo ya cuenta con infraestructura para procesar trigo y elaborar y envasar productos terminados, además del personal especializado que será transferido junto con la operación.

Desde la compañía remarcaron que el establecimiento tiene potencial de crecimiento y que la adquisición constituye la base para desarrollar una nueva plataforma para el negocio de alimentos, tanto en el mercado argentino como con proyección internacional.

El presidente del directorio, Luis Perez Companc, había encabezado la reunión en la que se aprobó la adquisición. El acta de directorio señala que la operación comprende dos inmuebles en la localidad de Colombres, departamento de Cruz Alta, con una superficie total aproximada de 37 hectáreas, además de las construcciones, instalaciones, equipos y bienes muebles existentes.

Molinos cambia la escala de su estrategia de crecimiento

La nueva compra llega en un momento particular para Molinos. La compañía viene de atravesar un fuerte cambio en sus resultados durante el primer semestre de 2026: pasó de perder $26.022 millones en los primeros seis meses de 2025 a ganar $37.571 millones este año.

El resultado operativo también cambió de signo, desde una pérdida de $27.033 millones hasta una ganancia de $30.088 millones. El giro se produjo pese a que el volumen comercializado se mantuvo prácticamente estable: en alimentos vendió 218.096 toneladas, frente a 219.673 toneladas un año antes.

La mejora estuvo acompañada por un fuerte trabajo sobre la estructura de costos. Los gastos centrales bajaron 23,4%, con un ahorro de $37.023 millones, mientras que la generación de caja de las actividades operativas pasó de un consumo de $22.650 millones a una generación de $45.390 millones.

En ese contexto, la compañía comenzó a destinar recursos y capacidad de gestión a ampliar su negocio mediante nuevas categorías y activos. Primero fue NotCo, con el desembarco más fuerte en alimentos plant-based; luego Etchart, para reforzar el negocio del vino; y ahora las galletas, una categoría de gran escala dentro del consumo masivo.

La operación tucumana también muestra una característica diferente respecto de las anteriores: Molinos incorpora un activo industrial y no solamente una marca o un negocio comercial. Con la planta, la compañía suma capacidad productiva en el interior del país y personal especializado para poner en marcha la nueva categoría.

“Esta adquisición representa un paso importante en nuestra estrategia de crecimiento de largo plazo y una apuesta para ingresar a una nueva categoría como la de galletas”, afirmó Agustín Llanos, CEO de Molinos Río de la Plata, quien destacó que el desarrollo se realizará apoyándose en las marcas de la compañía.

La operación todavía está sujeta a las condiciones habituales y al proceso de transferencia previsto para noviembre. Pero, una vez concretada, marcará un nuevo capítulo en la expansión de Molinos: de una compañía tradicionalmente fuerte en pastas, aceites, harinas, arroz, congelados y otros alimentos, a un jugador que busca ampliar su presencia en nuevas categorías a partir de adquisiciones de marcas y capacidad industrial.