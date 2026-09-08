Emprendedores afro: lanzan una capacitación gratuita para potenciar negocios y facilitar el acceso al crédito en América Latina

La iniciativa “América Negra en Movimiento” ofrecerá herramientas de gestión, inteligencia artificial, marketing, formalización fiscal y financiamiento a 300 emprendedores de Argentina, Brasil, Colombia, Panamá y Perú.

La convocatoria está dirigida a mayores de 18 años que se autoidentifiquen como personas afrodescendientes, africanas o indígenas y que sean fundadoras o responsables de un emprendimiento en alguno de los cinco países incluidos en la iniciativa.

El Instituto Feira Preta lanzó “América Negra en Movimiento” , un programa gratuito y 100% online destinado a emprendedores afrodescendientes, africanos e indígenas de América Latina. La propuesta busca brindar herramientas prácticas para fortalecer y expandir negocios, con contenidos vinculados con gestión, acceso al crédito, inteligencia artificial, marketing y formalización fiscal .

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 11 de septiembre y contempla 300 plazas para personas mayores de 18 años que se autoidentifiquen como afrodescendientes, africanas o indígenas y que sean fundadoras o responsables de emprendimientos en Argentina, Brasil, Colombia, Panamá o Perú . Los negocios pueden encontrarse en una etapa inicial, intermedia o avanzada.

La capacitación se desarrollará entre el 12 de septiembre y el 10 de octubre de 2026 , mediante nueve encuentros virtuales en vivo . Una vez realizados, los contenidos quedarán disponibles en la plataforma para que los participantes puedan acceder a ellos de manera ilimitada.

El programa apunta a que los conocimientos puedan ser incorporados directamente a la gestión cotidiana de los emprendimientos. Entre los ejes de formación se encuentran la gestión de negocios, el acceso al crédito, la inteligencia artificial, el marketing y la formalización fiscal .

“América Negra en Movimiento busca poner herramientas y conocimientos al alcance de emprendedores negros y poblaciones indígenas de la región, generando también un espacio para compartir experiencias y aprender de otros contextos. Queremos que esta capacitación sea una oportunidad concreta para fortalecer negocios y ampliar las conexiones entre quienes están emprendiendo en América Latina”, afirmó Adriana Barbosa, CEO y fundadora del Instituto Feira Preta .

La iniciativa se desarrolla en alianza con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), con el apoyo de Open Society Foundations, y junto con organizaciones y actores locales de los cinco países participantes.

El carácter regional de la propuesta apunta también a generar una red entre emprendedores. Además de la capacitación, el programa busca facilitar el intercambio de conocimientos, experiencias y oportunidades de colaboración entre quienes desarrollan sus negocios en distintos países de América Latina.

El acceso al crédito, uno de los principales obstáculos para los afroemprendedores

Los contenidos de “América Negra en Movimiento” toman como referencia los desafíos identificados en el primer Estudio de Afroemprendimiento en Latinoamérica, realizado por CAF, el Instituto Feira Preta y Plano CDE.

La investigación recopiló información de 3.000 afroemprendedores de Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Panamá y analizó cuestiones como la identidad, la autoestima, el acceso al crédito y la gestión de los negocios, además del impacto de la racialidad en el desarrollo de los emprendimientos.

Uno de los principales obstáculos identificados es el acceso al sistema financiero. Aunque la mayoría de las personas consultadas está bancarizada, el 64% utiliza la misma cuenta para sus gastos personales y para las operaciones de su negocio.

El acceso al crédito aparece como el principal cuello de botella. Entre los factores que dificultan el financiamiento se encuentran la burocracia, el elevado costo de los préstamos y la discriminación racial.

Argentina: baja formalización y dificultades para acceder al financiamiento

En Argentina, 303.000 personas se reconocen como afrodescendientes, equivalente al 0,7% de una población de 46 millones de habitantes, según los datos incluidos en el estudio citado por el programa.

La investigación señala que, pese a tratarse de una minoría, las comunidades afrodescendientes tuvieron influencia en expresiones culturales emblemáticas del país, entre ellas el tango. En el ámbito emprendedor, uno de los principales desafíos identificados es reconocer, visibilizar y acompañar a estas comunidades.

Entre los afroemprendedores argentinos, el 37% tiene entre 30 y 39 años. La mayoría desarrolla emprendimientos unipersonales: el 58% trabaja solo, mientras que el 19% cuenta con socios, el 20% tiene trabajadores contratados formalmente y el 15% recibe ayuda informal.

Los principales desafíos para sus negocios son ampliar la cartera de clientes, alcanzar estabilidad en los ingresos, ingresar a nuevos mercados y vender a grandes empresas. Otro de los obstáculos señalados es conseguir crédito para ampliar el emprendimiento, una dificultad mencionada por el 18% de los encuestados.

A su vez, 7 de cada 10 emprendedores afro en Argentina ya solicitaron algún tipo de préstamo para invertir en su negocio, según el estudio.

Otro dato destacado es el nivel de formalización. Argentina presenta la menor tasa de formalización de negocios entre los países relevados: solo el 45% está formalizado. De acuerdo con la investigación, entre las causas aparecen los costos asociados al proceso de formalización y las dificultades para sortear las burocracias estatales.

Quiénes pueden participar y cómo inscribirse

La convocatoria está dirigida a mayores de 18 años que se autoidentifiquen como personas afrodescendientes, africanas o indígenas y que sean fundadoras o responsables de un emprendimiento en alguno de los cinco países incluidos en la iniciativa.

Los negocios pueden estar en cualquier etapa de desarrollo. Para participar es necesario contar con una computadora, tablet o smartphone con conexión a internet, además de acceso a las plataformas y herramientas digitales que se utilizarán durante la capacitación.

Los principales datos de la convocatoria:

Inscripciones: hasta el 11 de septiembre de 2026.

hasta el 11 de septiembre de 2026. Plazas: 300.

300. Costo: gratuito.

gratuito. Modalidad: 100% online.

100% online. Clases: 9 encuentros virtuales en vivo.

9 encuentros virtuales en vivo. Período: del 12 de septiembre al 10 de octubre de 2026.

del 12 de septiembre al 10 de octubre de 2026. Países: Argentina, Brasil, Colombia, Panamá y Perú.

El formulario de inscripción y la información de la convocatoria están disponibles en Feira Preta – América Negra en Movimiento.