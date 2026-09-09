Mango vuelve a la Argentina: ya tiene fecha de apertura y local confirmado

La marca española regresará al mercado local durante la primera semana de octubre con un local de más de 500 m² en Alto Palermo. Grimoldi estará a cargo de la operación y el plan contempla cinco tiendas en cinco años, con una inversión estimada en u$s2,5 millones anuales.

Después de más de dos décadas fuera del mercado argentin o, Mango ya tiene fecha confirmada para su regreso al país . La marca española de indumentaria abrirá durante la primera semana de octubre su primer local en la Argentina, en el shopping Alto Palermo, como parte del acuerdo firmado con Grimoldi para operar el negocio local.

El desembarco, que había sido anunciado a comienzos de año, toma ahora forma concreta. El primer local tendrá más de 500 m² en la planta baja del centro comercial y reunirá en un mismo espacio las colecciones para mujer y hombre. En el mercado argentino, la marca operará bajo el nombre MNG , una denominación que Mango utiliza en algunos países donde su nombre original está registrado.

El regreso se produce en un mercado de indumentaria que en los últimos meses empezó a recibir nuevamente a marcas internacionales, después de años en los que las restricciones a las importaciones y las dificultades para operar en el país habían limitado la presencia de grandes cadenas globales.

Para Grimoldi, el acuerdo representa además una ampliación de su negocio más allá del calzado. La compañía ya opera en la Argentina las marcas The North Face y Vans , y con MNG suma por primera vez una propuesta de moda de indumentaria de alcance masivo.

El proyecto contempla cinco locales en los próximos cinco años , además del desarrollo del canal online. La inversión estimada ronda los u$s2,5 millones por año , considerando tanto la construcción de los puntos de venta como la mercadería.

La estrategia inicial apunta a Buenos Aires, con la posibilidad de avanzar luego sobre otras plazas relevantes del país. El plan que había anticipado Grimoldi contempla al menos tres locales entre CABA y GBA y posteriores aperturas en ciudades como Rosario y Córdoba, con un ritmo inicial de una tienda por año, aunque sujeto a la evolución del mercado.

En el caso de MNG, la mercadería será 100% importada. La propuesta estará centrada en indumentaria para mujer y hombre, con una oferta complementaria de calzado y una estrategia comercial que contempla promociones bancarias y financiación en cuotas.

La llegada de Mango también la ubicará frente a uno de los principales jugadores internacionales de la moda accesible: Zara. Ambas marcas compiten por consumidores que buscan diseño y tendencias a precios alejados del segmento de lujo, aunque con propuestas y posicionamientos propios.

Mango fue fundada en España y construyó una fuerte expansión internacional. La compañía cuenta con más de 2.900 puntos de venta, 18.000 empleados y una facturación superior a los 3.700 millones de euros, de acuerdo con los datos que había informado Grimoldi al anunciar el desembarco.

La marca ya había tenido presencia en la Argentina y se había retirado del mercado en 2003, después de la crisis que atravesó el país a comienzos de la década. Más de veinte años después, vuelve bajo otro formato y de la mano de un operador local con experiencia en el desarrollo de marcas internacionales.