Paro de colectivos: Gobierno sanciona a empresas de transporte

En consecuencia, las líneas que en el transcurso del día no iniciaron sus servicios o bajaron su frecuencia, ya están en proceso legal de sanción bajo el Artículo 83 del Decreto Nº 1395/1998, con multas de hasta $4.050.000.

Las empresas de transporte tienen la obligación de cumplir con los recorridos y frecuencias autorizadas por las autoridades para garantizar el transporte a los usuarios, además de brindar un servicio en buen estado de mantenimiento y respetar los derechos de quienes viajan. Los usuarios pueden realizar sus reclamos por la falta de frecuencia o servicios en control.cnrt.gob.ar o llamando al 0800-333-0300.

Para el Gobierno, el paro de transporte es "extorsivo"

El secretario de Transporte, Franco Mogetta, en la reunión que se esta realizando en la secretaria de Transporte calificó de "extorsivo" al paro de transporte que se está desarrollando en la región metropolitana y advirtió que se sancionará a las empresas por no intimar a sus trabajadores a cumplir con sus tareas.

"No hay motivos para el paro. Están tomando de rehenes a los usuarios con métodos antiguos. No estamos dispuestos a ceder a presiones extorsivas", señaló Mogetta en declaraciones periodísticas. Mogetta explicó que el pedido de pago de $250.000 que realiza el gremio está fuera de contexto legal, dado que fue incluido como un bono para el mes de febrero, pero aclaró que aún no está cerrada la paritaria de marzo y por eso el reclamo no tiene lugar.

El funcionario enfatizó: "Estamos al día con los subsidios, que están en línea con la paritaria, que sólo incluye hasta el mes de febrero. No podemos analizar aumentos de subsidios porque no hay una paritaria que incluya marzo".

Los controles de frecuencia de los servicios y las sanciones que realiza la CNRT

En ese marzo, Mogetta afirmó que se están realizando los controles pertinentes con la CNRT para verificar la frecuencia de los servicios y sancionar a las empresas que no las cumplan.

"Las empresas deben intimar a sus trabajadores a que tomen sus tareas y en caso contrario que pierdan los beneficios como el presentimos que pierden los trabajadores que no pueden viajar", sostuvo el secretario. "Es pretensión del sindicato cobrar una suma que no es exigible", insistió el funcionario y abogó por que "el sindicato reconozca el error que está cometiendo".

Mogetta sostuvo: "Donde detectamos que las empresas no cumplen, sancionamos a las empresas con multas e, incluso avanzaremos con los permisos de circulación. No podemos despedir trabajadores pero empresas".

"Es pretensión del sindicato cobrar una suma que no es exigible. Por eso tienen que levantar la medida y volver a negociar", reiteró.

Noticia en desarrollo.-