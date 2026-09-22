Javier Milei podría coincidir con Donald Trump en una sesión del Escudo de las Américas + Agregar ámbito en









El Presidente participa de la Asamblea General de la ONU y mantendrá una reunión con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Javier Milei y Donald Trump podrían coincidir en una actividad en Nueva York. Presidencia

Javier Milei llegó este martes a Nueva York para participar de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas, donde desarrollará una agenda que incluye reuniones con funcionarios estadounidenses, empresarios y otros mandatarios. En ese marco, el Presidente podría coincidir con Donald Trump durante una sesión extraordinaria del denominado Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por la Casa Blanca para fortalecer la cooperación regional contra el narcotráfico y el crimen organizado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La actividad del Escudo de las Américas está prevista para este martes y contará con la participación del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien encabezará el encuentro con mandatarios y representantes de los países que integran la iniciativa. La presencia de Trump en esa jornada fue confirmada por la Casa Blanca, por lo que existe la posibilidad de que Milei y el mandatario estadounidense vuelvan a compartir una actividad pública.

Por el momento, el encuentro no está presentado como una reunión bilateral formal entre ambos presidentes. La coincidencia se produciría en el marco de una actividad multilateral vinculada a seguridad y narcotráfico, similar a la cumbre que Trump organizó en marzo en Miami, de la que Milei también participó. En aquella oportunidad, el Gobierno argentino destacó la incorporación del país a la iniciativa impulsada por Washington.

Javier Milei podría encontrarse con Donald Trump en Nueva York. The White House Milei arribó a Nueva York acompañado por el canciller Pablo Quirno. El ministro de Economía, Luis Caputo, ya se encontraba en Estados Unidos y forma parte de la comitiva presidencial. La agenda del mandatario argentino se extenderá hasta el jueves, cuando tiene previsto emprender el regreso a Buenos Aires.

Cómo será la agenda de Javier Milei en Nueva York Además de su participación en el Escudo de las Américas, Milei tiene previsto reunirse este martes con Marco Rubio. El encuentro con el secretario de Estado estadounidense está programado para la tarde y será uno de los principales puntos de la agenda bilateral de la jornada.

El miércoles será el turno de la actividad central de la gira: el discurso ante la Asamblea General de la ONU. Milei llevará un mensaje centrado en su cuestionamiento al rol que asumió el organismo internacional en los últimos años y en su posición contra nuevas regulaciones sobre inteligencia artificial. El reclamo argentino por la soberanía sobre las Islas Malvinas también formará parte de su exposición. La agenda presidencial continuará con actividades vinculadas al sector empresario y encuentros con representantes de organizaciones internacionales. Para el jueves está prevista, además, una reunión bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.