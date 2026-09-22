Paro nacional docente: hasta cuándo no habrá clases en las universidades + Agregar ámbito en









Las universidades públicas del país inician un nuevo plan de lucha que incluye paros nacionales y medidas rotativas por facultades durante todo un mes.

Tras el fracaso de las paritarias, los gremios universitarios encaran más de un mes de protestas.

Las universidades públicas nacionales comenzaron un nuevo plan de lucha que incluye paros y distintas acciones de protesta por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El reclamo fue impulsado por los gremios docentes y no docentes y culminará el próximo 15 de octubre con la quinta Marcha Federal Universitaria.

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El plan de acción inició con un paro nacional docente de 24 horas convocado por la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) para este martes en todo el país. Además, la Universidad de Buenos Aires (UBA) puso en marcha un esquema especial impulsado por ADUBA y APUBA que contempla 23 jornadas de paro organizado de manera rotativa entre facultades, institutos y otras dependencias.

Paro universitario: el reclamo Las organizaciones universitarias reclaman la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y el ahogamiento presupuestario de las casas de altos estudios, con foco en la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional. La convocatoria a la huelga general docente se confirmó tras una nueva negociación paritaria a la que no llegaron a ningún acuerdo.

Desde los gremios exigieron el cumplimiento de la normativa vigente aprobada en el Congreso. "Sin salarios dignos, no hay universidad de calidad", expresaron desde FEDUN. En tanto, ADUBA remarcó que buscan visibilizar la situación presupuestaria hasta la marcha nacional del 15 de octubre que se realizará frente al Palacio de Tribunales. "No podemos normalizar que un gobierno decida caprichosamente qué ley cumple y cuál no. En democracia la ley se cumple", señalaron.

¿Por cuánto tiempo no habrá clases? El impacto en la actividad académica variará según la casa de estudios y la jornada de protesta programada. A nivel nacional, el paro docente de 24 horas convocado por FEDUN afecta la actividad durante todo este martes 22 de septiembre en el sistema universitario nacional.

Por su parte, la UBA implementará un esquema de cese de actividades rotativo por 24 horas que se extenderá por 23 jornadas hasta el 22 de octubre y se organiza de la siguiente manera: Lunes 21: Rectorado

Martes 22: Facultad de Medicina

Miércoles 23: Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU)

Jueves 24: Facultad de Farmacia y Bioquímica

Viernes 25: Facultad de Ingeniería En las semanas siguientes, las medidas rotativas continuarán en las facultades de Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Económicas, Derecho y Odontología, además del Centro Cultural Rojas. También se incluirá a los colegios secundarios dependientes de la universidad (Colegio Nacional de Buenos Aires y Escuela de Comercio Carlos Pellegrini), institutos de investigación y el Hospital de Clínicas. Qué universidades adhieren al paro El paro nacional convocado por FEDUN abarca a las universidades públicas nacionales distribuidas en todo el país, sumando la adhesión de los distintos gremios docentes y no docentes de cada jurisdicción. En la provincia de Buenos Aires, los sindicatos de la Universidad Nacional del Sur (UNS) y de la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) adhieren a las jornadas de protesta. A través de agrupaciones como ADUNS, ATUNS, SUDUNS, FAGDUT FRBB, APUTN y ADUT, los trabajadores convocaron a acciones de visibilización públicas e informativas en las escalinatas del Rectorado de la UNS como antesala a la huelga y a la marcha federal del 15 de octubre.

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