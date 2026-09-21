El Gobierno reúne a la mesa política en medio de las tensiones con Patricia Bullrich por el Presupuesto 2027

El cónclave está convocado para las 13. Se llevará a cabo en Casa Rosada y contará con la presencia de Karina Milei, quien sorpresivamente no viajó junto al Presidente a la ONU.

Este martes se llevará a cabo una nueva reunión de coordinación de la mesa política del Gobierno.

La mesa política del Gobierno volverá a reunirse este martes en Casa Rosada, con Karina Milei incluida, quien no viajó junto al presidente Javier Milei a la ONU. El encuentro se llevará a cabo luego de los chispazos internos que tuvieron como protagonista a Pa t ricia Bullrich , como consecuencia de las modificaciones impulsada por el Ejecutivo a la ley de Discapacidad en el proyecto del Presupuesto 2027.

El cónclave tendrá lugar desde las 13 horas en Balcarce 50 y estará encabezado por la secretaria general de la Presidencia, sorpresivamente ausente en la comitiva que acompaña a su hermano a la apertura de la Asamblea General de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York.

La acompañarán Bullrich y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, protagonistas de un cruce por los polémicos recortes que empuja Nación en uno de los sectores más dañados por las políticas económicas de ajuste sobre las cuentas públicas que impulsa La Libertad Avanza. La senadora cuestionó que no hubiera sido informada sobre los cambios, pero el exministro del Interior la desmintió y generó un nuevo cruce.

“Los temas nuestros los hablamos el martes” , afirmó Santilli, quien comparó el funcionamiento de la mesa política con un vestuario de fútbol: “En el vestuario hablamos los temas”. Según explicó, ese ámbito se reúne los martes para abordar los principales temas de la gestión y Bullrich participó de uno de esos encuentros, aunque, según dijo, la semana pasada debió retirarse antes.

Sus palabras abrieron un nuevo capítulo en la interna. “Eso es mentira. Cuando se habló del Presupuesto yo estaba” , afirmó Bullrich en diálogo con LN+ al ser consultada sobre las declaraciones de Santilli. “Eso de que después lo hablaron no es así. Lo voy a discutir con Santilli porque no vale decir una cosa que no es. Nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos”, expresó.

Bullrich aclaró, sin embargo, que no pretende abrir un enfrentamiento con el jefe de Gabinete: “No me quiero pelear con Santilli, no me quiero pelear con nadie”.

La exministra explicó que durante la reunión de la Mesa Política sí se analizaron los principales lineamientos del Presupuesto, pero aseguró que "no se abordaron" específicamente las modificaciones relacionadas con discapacidad. Al respecto, advirtió que el Gobierno no debería insistir con el tema ya que sería un "error no forzado".

La legisladora recordó que en2024 y 2025 el oficialismo buscó imponer modificaciones que luego fueron retiradas. En ese sentido, afirmó que se encaminan a "tropezar por tercera vez con la misma piedra" y remarcó: "Si cometemos un error no forzado, ¿qué van a pensar? Que somos crueles".

El enojo de la jefa del bloque de LLA en el Senado comenzó el jueves tras conocerse los detalles del Presupuesto 2027. "No quiero que me traten como tonta", reclamó. Mientras que desde Casa Rosada intentaron bajarle el tono a la trifulca.

Ajuste en discapacidad

En materia discapacidad, la iniciativa contempla cambios fuertes. El más relevante apunta a la modificación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. En ese sentido fija la Pensión No Contributiva por invalidez laboral en 70% de la jubilación mínima y establece que será incompatible con un empleo formal o con estar inscripto en el régimen general o simplificado.

Por otro lado, contempla cambios en el esquema del nomenclador. Los valores dejarán de ser universales y cada ente obligado deberá determinarlos. En el caso de Nación, se actualizarán trimestralmente y, si no se hace, se tomará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informa mes a mes el INDEC.

Finalmente, deroga los artículos 5, 8, 9 y 14 de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad Nº 27.793. El primero afecta directamente a la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Elimina también la garantía de acceso a un programa médico de atención y cobertura de salud a las personas que cuenten con una Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social.

En cuanto a la eliminación noveno artículo, suprime la conversión de oficio de la pensión no contributiva en Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Por último el artículo 14 establece actualmente que los valores de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad "serán iguales para todas las personas jurídicas obligadas por la presente ley" y serán determinados por el directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad y actualizados conforme a lo dispuesto por el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 274/24.

Coordinación

El debate sobre el Presupuesto concentrará parte de la atención de la reunión, a la que también asistirán el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

El objetivo será ordenar su estrategia parlamentaria y avanzar en acuerdos con distintos sectores para el tratamiento de sus proyectos. La mesa política ya viene funcionando como un ámbito de coordinación de la estrategia legislativa del oficialismo, con el Presupuesto 2027 entre los principales temas de discusión. Ese mismo martes, a las 11, el vocero presidencial, Adrián Ravier, brindará una conferencia de prensa.

Milei a la ONU y Santilli se reúne con gobernadores

El encuentro se llevará en paralelo al inicio de la agenda de Milei en Nueva York, donde participará de la Asamblea General de la ONU. El mandatario estará acompañado por el canciller, Pablo Quirno, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Según la agenda prevista, el Presidente tendrá distintas actividades durante su estadía en EEUU, en el marco de la reunión anual de líderes mundiales.

La presencia de Milei en la ONU será uno de los principales acontecimientos de la semana para el Ejecutivo. El Presidente prepara un discurso en el que tendrá un lugar destacado la posición argentina sobre las Islas Malvinas, en línea con la agenda de soberanía que el Gobierno viene impulsando.

Mientras Milei esté en Nueva York, Diego Santilli continuará con la ronda de reuniones con gobernadores para avanzar en las negociaciones vinculadas al Presupuesto 2027.

El jefe de Gabinete recibirá el martes por la mañana al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en la Casa Rosada. La agenda continuará el jueves, cuando Santilli mantenga un encuentro con el mandatario de Chaco, Leandro Zdero.

Los encuentros se producen después de que el Gobierno enviara al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027 y de que Santilli iniciara una ronda de reuniones con distintos mandatarios provinciales para buscar respaldo para la iniciativa. En los últimos días, el jefe de Gabinete mantuvo encuentros con gobernadores de distintas provincias en una negociación que también incluye otros proyectos de la agenda legislativa oficial.

El proyecto presentado por el Ejecutivo contempla para 2027 una proyección de crecimiento económico del 4% y una inflación anual del 18%, además de un nuevo año con superávit financiero, según las estimaciones oficiales.