Paro de la CGT, un nuevo parteaguas: no altera estrategias y desafía a los "grises"

Señales que no trascienden de los círculos gremiales, pero que tampoco dejan de reflejar síntomas: el Gobierno libertario instauró un nuevo escenario de polarización donde no hay lugares para grises. La encerrona en la que se encuentran quienes optaron por esa estrategia es otro foco. Algunos lo observan y deciden rápido. Por ejemplo, el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo , que ya se para en las baldosas de La Libertad Avanza : “A la Argentina no la vamos a sacar adelante durmiendo”, se alineó el jefe provincial, ya corrido de Unión por la Patria.

Así, este segundo paro general contra la administración de Javier Milei, sustentado en despidos no solo en el Estado y en un rechazo a la ley bases, será otro parteaguas. “La oposición más dura, como el peronismo o la izquierda, lo va a bancar; el Gobierno y sus aliados van a repudiar. No cambia nada en términos políticos, cada cual le habla a los suyos”, expresaban desde filas kirchneristas en la previa, donde no obstante aceleran el posicionamiento hacia una oposición sin medias tintas. Otros sectores del peronismo lo analizaron como una forma de rebatir la tesis de la supuesta paciencia de la sociedad con esta administración. Le añaden, claro, la marcha estudiantil y la doble manifestación de marzo: mujeres y derechos humanos. “Hay un sector que está descontento y movilizado, no hay ninguna pasividad”, expresaba un referente del PJ.