Paro en universidades: cuándo es y cuál es el reclamo de los profesores

"El Gobierno nacional no solo intensifica la crisis salarial de los sectores docente y no docente, sino también desconoce el ámbito paritario como espacio de discusión en el que se dirimen las diferencias, se encauzan los conflictos y se generan los acuerdos acerca del salario y las condiciones de trabajo", plantearon desde el Frente Sindical de Universidades Nacionales.

En simultáneo, la Auditoría General de la Nación, compuesta por dirigentes referenciados con todos los espacios políticos, delinearon el plan de control de gestión para universidades en el ciclo 2025. Se inició el proceso con la Universidad de Buenos Aires (UBA), dentro de la que se auditarán las facultades de Medicina, Derecho, Ciencias Económicas y Psicología. También se incluyó un estudio del balance de la Universidad Nacional de Catamarca.

Rectores universitarios pidieron mayor presupuesto

Autoridades universitarias pidieron precisiones para el presupuesto que tendrán las instituciones académicas durante el ciclo lectivo del 2025. "No ha habido una decisión política para poder discutir en cómo se asignan los fondos y a quién se le dan los fondos en el país", interpretó el rector Universidad Nacional del Litoral (UNL), Enrique Mammarella, quien enumeró: "La formación de los docentes se ha detenido porque ya no es una carrera viable. Los investigadores no están ingresando a los sistemas de investigación, están pensando en irse. No estamos haciendo las obras de mantenimiento ni la reposición tecnológica que deberíamos hacer. Entonces, eso es estar frenando el futuro”.

Alfredo Lazzeretti, rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, planteó en sus redes sociales que "por segundo año consecutivo tampoco tenemos presupuesto" y llamó a "reforzar el compañerismo y la solidaridad". "No va a ser un año sencillo para las universidades. Pero a pesar de las dificultades seguiremos firmes defendiendo el derecho a la educación superior de calidad y a soñar con un futuro mejor. No solo porque creemos en este sistema sino porque sabemos que sus frutos contribuyen al crecimiento de toda la nación", agregó.

Desde la Universidad de Buenos Aires, se conoció un comunicado de la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Ana Arias, dirigido a los estudiantes. "Durante el 2024 atravesamos graves dificultades presupuestarias que alcanzamos superar parcialmente con el compromiso y movilización de todos los actores", señaló y apuntó a la falta de "definiciones desde la Secretaría de Educación de la Nación respecto del presupuesto" lo que lleva a trabajar "en un escenario hipotético, donde presuponemos disponer del mismo monto nominal que en el 2024, pero sin considerar las proyecciones de inflación interanual".