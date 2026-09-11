Universidades anunciaron clases públicas para reclamar por la ley de Financiamiento + Agregar ámbito en









Se implementarán el 15 de septiembre en distintas ciudades del país. Anticipan que podrían convocar a una nueva Marcha Federal para octubre.

Nuevamente habrán clases públicas en Plaza de Mayo. Telesur

En medio de una intervención judicial que persiste, no claudica la tensión entre universidades y el Gobierno nacional, ante la falta de cumplimiento efectivo de la ley de Financiamiento Universitario. Es por eso que el martes 15 de septiembre habrá, por tercera semana consecutiva, medidas de fuerza en todo el país.

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La Plata, Mar del Plata, Córdoba y Santa Fe detallaron su cronograma de clases públicas, aunque la medida -definida a nivel nacional por CONADU- tendrá réplicas de las demás ciudades con universidades, que ya se plegaron a los paros del 2 y 8 de septiembre pasado. Además, se anticipó que la primera semana de octubre se realizará la quinta Marcha Federal Universitaria en caso de no cumplirse con la ley hasta esa fecha.

Otra de las medidas será un acto frente al Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación nacional, el 17 de septiembre, cuando autoridades gremiales y universitarias se reúnan con sus pares del Ejecutivo nacional para definir un incremento salarial. Hasta el momento, las negociaciones fueron infructuosas por las ofertas del Gobierno que los sindicatos consideran insuficientes: ajustes acordes a la inflación de junio, julio y agosto, sumados a un 3% para septiembre y un 3% para octubre.

El planteo sindical es que el aumento de octubre había sido acordado en la paritaria anterior y consideran que el único incremento que ofreció el Gobierno es el 3% correspondiente a septiembre. Su exigencia es recuperar el 31,2% del poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2025, además de la suma vinculada al FONID para docentes preuniversitarios y el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario, que contempla subas en becas y presupuesto para infraestructura.

Carlos Torrendell y Alejandro Álvarez, secretario de Educación y subsecretario de Políticas Universitarias respectivamente. Diputados Clases públicas universitarias en la ciudad de Buenos Aires Según informaron los gremios vinculados a la Universidad de Buenos Aires, la medida de fuerza del 15 de septiembre contemplará un plan de acción desde las 8 horas hasta la medianoche y se concentrará en Plaza de Mayo. Allí habrá:

Atención gratuita: Odontología, Óptica, Veterinaria, Clínica Médica, asesoramiento jurídico y contable, y asistencia psicológica.

Odontología, Óptica, Veterinaria, Clínica Médica, asesoramiento jurídico y contable, y asistencia psicológica. Clases abiertas : Dictadas por los decanos de las 13 facultades de la UBA.

: Dictadas por los decanos de las 13 facultades de la UBA. Ciencia y Técnica aplicada: Se presentará el monoplaza de carrera ”Suipacha 901” ‍ diseñado y construido íntegramente por estudiantes y docentes de la UBA, entre otras investigaciones y desarrollos científicos y tecnológicos. La secretaria general de la CONADU, Clara Chevalier, justificó la medida: “Llevamos dos años y medio de ataque continuo a la universidad pública y más de 300 días de incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La próxima reunión paritaria está convocada para el 17 de septiembre. El gobierno nacional debe saber que si en esa fecha no presenta una oferta consultable, la voz de la docencia de las universidades nacionales se hará escuchar nuevamente en las calles”.

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