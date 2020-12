PASO: Gobernadores pulen proyecto de suspensión

La Cámara de Diputados espera que esta semana ingrese el proyecto de ley para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias con la firma de diputados de todas las provincias. No habrá iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional que puso como única condición que la suspensión de la PASO se trate durante diciembre para no trasladar el debate al año electoral. El tema no figura en la lista de sesiones extraordinarias enviado por Alberto Fernández al Congreso por lo que se espera que el proyecto ingrese este miércoles para ser tratado antes del 3 de enero cuando finaliza la prórroga de las ordinarias.