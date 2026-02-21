Patricia Bullrich aseguró que la reforma laboral "cambia de cuajo el modelo sindical argentino"

La senadora de La Libertad Avanza defendió la negociación voto a voto en el Congreso y sostuvo que el nuevo esquema descentraliza la negociación colectiva y limita los aportes sindicales.

La legisladora explicó cómo el oficialismo logró reunir los votos pese a no tener mayoría y afirmó que el corazón de la ley apunta a romper el centralismo sindical.

La senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich aseguró que la reforma laboral aprobada en el Congreso “cambia de cuajo el modelo sindical argentino” y defendió la estrategia de negociación que el oficialismo desplegó para reunir los votos necesarios en un Parlamento donde no cuenta con mayoría propia.

La legisladora sostuvo que el Gobierno del presidente Javier Milei debió construir acuerdos “renglón por renglón” ante una composición adversa en ambas cámaras. “Cuando tenés 21 senadores y necesitás mínimo 37, la democracia requiere discutir cada punto. Nosotros conseguimos 42 o 44 votos, mucho más de lo necesario”, afirmó por Radio Rivadavia.

Según detalló, 2024 fue “un año muy difícil” por la “bajísima gobernabilidad en las cámaras”, lo que obligó a priorizar el diálogo con bloques aliados. “Venía del Ministerio de Seguridad, que es un lugar de acción, y pasé a un ámbito donde la conversación y la búsqueda de consensos llevan muchas horas de trabajo conjunto”, señaló.

Uno de los ejes centrales fue la modificación del aporte solidario sindical. Bullrich confirmó que, tras las conversaciones dentro del denominado “bloque de los 44”, se estableció un tope del 2% en lugar de su eliminación total.

“Hoy los aportes llamados solidarios están entre el 4 y el 5%. Dejarlo en cero iba a generar un problema muy serio en estructuras que existen”, argumentó. Y agregó: “Acotarlo al 2% es una medida razonable. También se puede negociar a la baja”.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la senadora reconoció que se trata de un aporte compulsivo, pero sostuvo que el núcleo de la reforma apunta a descentralizar la negociación colectiva. “El corazón de la ley es que el convenio menor, el sindicato de empresa, prevalezca sobre el convenio mayor. Eso implica una dispersión total del centralismo”, indicó.

Semana clave para el Gobierno: buscará aprobar la baja de imputabilidad y la reforma laboral

En ese sentido, aseguró que cualquier empresa podrá acordar condiciones directamente con sus trabajadores. “Si en una empresa dicen ‘no quiero que me saquen nada’, ese 2% puede ir bajando cada vez más. Es un cambio total hacia la austeridad y el cuidado del dinero de la gente”, expresó.

Frente a las críticas de sectores opositores que la calificaron como “negociadora de la casta”, Bullrich respondió que el oficialismo fue cuestionado tanto por no dialogar como por hacerlo. “Cuando trabajás y construís democráticamente, te dicen eso. Pongámonos de acuerdo”, sostuvo.

También se refirió a los incidentes registrados durante el debate parlamentario y los calificó como “una barbarie total y absoluta”. En relación a la actuación de la diputada Florencia Carignano, afirmó: “Mínimo que pague lo que rompió. Después será la Cámara la que determine qué hacer”.

El artículo sobre licencias médicas

En cuanto al artículo que modificaba el pago salarial durante licencias por enfermedad o lesión, explicó que fue retirado tras la revisión en la Cámara para evitar que se trabara la sanción definitiva.

“Quizás la redacción no se comprendió bien y generó problemas. La Cámara revisora decidió sacarlo y nosotros aceptamos”, indicó. No obstante, afirmó que el texto final refuerza los controles sobre certificados médicos y busca reducir el “ausentismo falso”. “Pusimos mucha certeza sobre las licencias médicas para bajar la industria del certificado trucho”, señaló.

Bullrich también respondió a declaraciones del jefe del bloque justicialista, Germán Martínez, quien anticipó que la norma podría ser derogada si el peronismo regresa al poder. “Siempre quieren generar incertidumbre, como cuando hablan del helicóptero. Basta de golpistas”, replicó.

Sobre la encomienda explosiva enviada a la escuela de Gendarmería, indicó que, según la información transmitida por el Ministerio de Seguridad, “no parece ligado a lo que sucedió estos días”, aunque aclaró que la investigación continúa.

Finalmente, confirmó que el oficialismo prevé avanzar en las próximas sesiones con la reforma laboral, el régimen penal juvenil y otros proyectos antes del 1° de marzo, cuando el Presidente inaugure el período ordinario. “Tenemos una semana movida, con varias sesiones fuertes y después el discurso del Presidente”, concluyó.