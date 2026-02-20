Patricia Bullrich le prometió a Javier Milei que la reforma laboral "será ley en una semana"

La senadora de La Libertad Avanza le aseguró al mandatario la aprobación de cara al debate punto por punto en el Congreso. Fue en respuesta a una celebración del Presidente.

Bullrich le prometió a Milei la aporbación de la reforma laboral.

La titular del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich , le garantizó al presidente Javier Milei que la reforma laboral obtendrá sanción definitiva el próximo viernes 27 de febrero , cuando la Cámara alta trate el texto artículo por artículo. La referente de La Libertad Avanza fue optimista respecto a la aprobación de la ley .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El compromiso surgió luego de que el mandatario celebró en la red social X la aprobación en general del proyecto en la Cámara de Diputados , donde cosechó 135 votos afirmativos , resultado que dejó a la iniciativa a un paso de convertirse en ley.

"Histórico. Argentina será grande nuevamente, ¡VLLC!" , publicó el Presidente. La exministra de Seguridad respondió de inmediato: "Palabras de honor: el viernes 27 es ley Presidente!!" .

La bancada de La Libertad Avanza activó la maquinaria parlamentaria en el Senado para cerrar el trámite legislativo cuanto antes. El objetivo es firmar dictamen este viernes y llevar el proyecto al recinto antes de fin de mes.

En el oficialismo evaluaron que el impulso político logrado en Diputados abrió una ventana favorable para avanzar sin dilaciones y sellar una de las principales apuestas legislativas del Gobierno.

La estrategia consiste en capitalizar el respaldo obtenido y mostrar fortaleza política antes de la apertura de sesiones ordinarias.

En la Casa Rosada consideran que la aprobación definitiva de la reforma representará un nuevo espaldarazo a la agenda de transformaciones estructurales impulsada por la gestión de Milei.

Reunión clave para firmar dictamen

Bullrich, junto al presidente de la comisión de Presupuesto, Ezequiel Atauche, convocó a una reunión para avanzar con la firma del despacho, incorporando las modificaciones introducidas en la Cámara baja, especialmente las vinculadas al régimen de licencias por enfermedad y accidentes de trabajo.

El oficialismo planea tratar la iniciativa en el recinto el viernes 27, con la intención de otorgarle sanción definitiva en la misma sesión en la que también se debatirá el proyecto de Régimen Penal Juvenil.

La votación se producirá en la antesala del discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa, escenario que el Gobierno busca aprovechar para exhibir un nuevo logro parlamentario en materia de reformas.

Patricia Bullrich: "Vamos a aceptar los cambios que se hicieron en Diputados para aprobar la ley"

La senadora de LLA celebró la aprobación de la reforma laboral en Diputados y aseguró que el Senado va a "aceptar los cambios que se hicieron" con el fin de que se apruebe la ley el próximo viernes.

PATRICIA BULLRICH

"Vamos a aceptar los cambios que se hicieron en Diputados para que la semana que viene la Argentina aparezca en un nuevo paradigma laboral que nos permita concentrarnos en que empresas y trabajadores puedan lograr conciliación, convivencia y buenas prácticas para el trabajo", expresó Bullrich.

"El jueves vamos a tener al ley Penal Juvenil, el viernes la laboral, también tenemos que votar el tratado del Mercosur, así que tenemos una agenda importante. Esperamos llegar a marzo con todo aprobado", manifestó la exministra de Seguridad antes de ingresar al Congreso.

Lugo enfatizó: "Creemos que se ha armado un equipo muy sólido, reformista, que quiere ayudar a que el país se transforme y aportar, porque ha tenido aportes históricos".

"Hay aportes de todos, de la UCR, del PRO, de bloques provinciales. Hemos llegado con esta capacidad de construcción democrática a esta ley", agregó.

Finalmente, respecto a una posible judicialización, respondió: "La ley es la ley. La justicia no puede interponerse sobre la voluntad de los legisladores".