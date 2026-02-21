Quién era Darío Andrés Lau, el hombre asesinado tras una pelea de tránsito en Berazategui

Fue atacado por un motociclista en la localidad de Ranelagh. La secuencia quedó registrada por testigos y se viralizó en redes sociales.

Darío Andrés Lau , un albañil de 54 años , murió luego de ser golpeado en medio de una discusión vial en la localidad de Ranelagh, partido de Berazategui . El hecho ocurrió el jueves cerca de las 18 en la intersección de la avenida Luis Agote y la calle 366 , tras un choque entre el Chevrolet Corsa que conducía y una motocicleta Honda .

El motociclista involucrado fue identificado como Agustín Perrone Carozzo , de 25 años . La secuencia quedó registrada por testigos y se viralizó en redes sociales, convirtiéndose en una pieza central para la investigación.

Según reconstruyeron fuentes locales y el medio La Misión Informa , tras la colisión Lau descendió del vehículo con un palo de madera y comenzó a increpar al joven. En ese contexto, el motociclista respondió con dos golpes de puño que impactaron en el rostro del hombre de 54 años.

Lau cayó de inmediato al asfalto y quedó tendido boca arriba sin volver a incorporarse . La escena generó conmoción entre los vecinos que presenciaron la agresión.

En uno de los videos difundidos se observa a Perrone Carozzo pateando la puerta del auto mientras Lau permanecía dentro del vehículo . “Yo también laburo, me rompiste toda la moto”, se lo escucha gritar con tono alterado.

En otra grabación posterior se ve a Lau bajar del Corsa con el palo en la mano y avanzar hacia el motociclista, momento en el que recibió los dos golpes que resultaron fatales.

Quién era la víctima

Darío Andrés Lau vivía en el barrio Marítimo de Ranelagh, en una casa ubicada en la esquina de las calles 366 y 316, a pocas cuadras del lugar donde ocurrió el episodio. Falleció a unas 12 cuadras del domicilio en el que había pasado toda su vida.

Su hermana, María José, reside en España junto a su madre y habló tras lo sucedido en diálogo televisivo “Me enteré por mi cuñada que me llamó en el momento, nosotros a la distancia no sabemos mucho y es difícil”, expresó.

También respondió a las versiones que circularon en redes sociales sobre la actitud inicial de su hermano: “La gente dice en redes sociales que él era un violento, que tenía un palo. Mi hermano era albañil, trabajador. No un violento”.

Investigación y detención

Tras el llamado de vecinos, arribaron al lugar patrulleros del Comando de Berazategui y una ambulancia del SAME, que confirmó el fallecimiento.

La Policía Científica realizó las pericias correspondientes y trasladó el cuerpo a la Morgue Judicial cerca de las 19. La autopsia determinará si la muerte se produjo como consecuencia directa de los golpes recibidos o por el impacto contra el asfalto.

El motociclista fue detenido y trasladado a la Seccional Segunda de Ranelagh, imputado bajo la carátula de “homicidio”, y quedó a disposición de la Justicia de Berazategui, que continuará con la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del hecho.