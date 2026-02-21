Más de 80 países abogaron por una inteligencia artificial segura, fiable y sólida durante la cumbre en la India

Gran parte de las naciones participantes se mostraron a favor de una "visión global de una IA colaborativa" que también pueda brindar confianza y resiliencia. Además, reconocieron la necesidad de responder con eficiencia a las demandas en diversos sectores como energía, infraestructura y recursos naturales.

“Creemos que la promesa de la IA se cumple cuando sus beneficios se comparten con la humanidad”, sostuvo la mayoría de naciones participantes.

Más de 80 países abogaron este sábado por una inteligencia artificial (IA) “segura, fiable y sólida” durante la cuarta megacumbre celebrada en India . Mientras algunas naciones, como EEUU , rechazan categóricamente cualquier intento de gobernanza, organizaciones como la ONU y otros líderes mundiales pidieron ver a la herramienta bajo una visión colaborativa y compartida .

“Promover una IA segura, fiable y sólida es clave para construir confianza y maximizar los beneficios económicos y sociales” , reza la declaración suscrita por 86 países y dos organizaciones internacionales. Si bien el comunicado no incluye compromisos concretos, destaca iniciativas voluntarias, como mancomunar capacidades de investigación en IA a nivel internacional.

En las redes sociales oficiales del evento, indicaron que las naciones participantes comparten "una visión global compartida para una IA colaborativa, confiable, resiliente y eficiente" .

“Creemos que la promesa de la IA se cumple de la mejor manera sólo cuando sus beneficios se comparten con la humanidad”, afirmó el texto. La Cumbre, que este año ya festejó su cuarta edición, incluyó la presencia de CEOs de grandes empresas del sector y entre los tópicos más fuertes , se abordaron diversas aristas de la herramienta.

“Reconociendo las crecientes demandas de la IA en materia de energía, infraestructura y recursos naturales, destacamos la importancia de desarrollar sistemas de IA eficientes desde el punto de vista energético”, indicó el comunicado. Igualmente, alienta a adoptar marcos “apropiados” que “estimulen la innovación al tiempo que promueven el interés público”.

EEUU no firmó la declaración del año pasado y en esta edición hizo saber el viernes que rechazaba “totalmente” cualquier gobernanza mundial sobre el tema. Horas antes, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, confirmó la constitución de una comisión científica destinada a “convertir el control humano en una realidad técnica” para la IA.

Megacumbre de IA: el debate por el futuro y el incómodo momento entre los jefes de ChatGPT y Claude

La rivalidad entre los gigantes emergentes de la inteligencia artificial quedó expuesta en un gesto que rápidamente se volvió viral. Durante la cuarta Cumbre de Impacto de la Inteligencia Artificial en Nueva Delhi, los CEOs de OpenAI y Anthropic evitaron tomarse de la mano en la tradicional foto grupal del evento.

Los protagonistas fueron Sam Altman y Dario Amodei, quienes debieron posar uno al lado del otro junto a otros líderes tecnológicos y autoridades políticas. Mientras el resto de los asistentes levantó los brazos enlazados en señal de unidad, ambos ejecutivos rompieron la cadena y alzaron los puños por separado.

El momento fue captado en video y se propagó rápidamente en redes sociales, donde usuarios y referentes del sector comentaron la escena con tono irónico.