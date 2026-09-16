Chile enviará una nota de protesta por los dichos de Patricia Bullrich sobre el estrecho de Magallanes

La Cámara de Diputados chilena acordó expresar formalmente su molestia por las declaraciones de la senadora de La Libertad Avanza. La misma habló de que la Argentina debía conseguir el "control" de la zona.

Chile se manifestará en contra de los dichos de Bullrich sobre el estrecho de Magallanes.

La Cámara de Diputados de Chile acordó avanzar con una nota formal para manifestar su molestia por las declaraciones de la senadora Patricia Bullrich relacionadas con el estrecho de Magallanes .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La decisión surgió de un acuerdo entre los jefes de los diferentes comités parlamentarios y reunió a espacios de distintas posiciones políticas , desde el Partido Comunista , ubicado en la izquierda, hasta el Partido Republicano , en la derecha.

Los legisladores encomendaron al presidente de la Cámara, Jorge Alessandri , la redacción de la misiva en protesta por las declaraciones de la exministra.

La reacción del Congreso chileno se produjo después de que Bullrich afirmara que la Argentina debía conseguir el "control" del estrecho , aunque posteriormente aclaró que en realidad hacía referencia al canal de Beagle .

"El concepto de soberanía no es quién tiene un título de propiedad, es cómo estamos puestos en los lugares que nuestro país tiene que defenderse", planteó la exministra argentina.

El envío fue acordado por la Cámara de Diputados de Chile. SMA

Las declaraciones provocaron cuestionamientos en Chile y derivaron finalmente en la decisión de la Cámara de Diputados de expresar institucionalmente su posición.

La iniciativa consiguió un respaldo transversal entre los distintos bloques políticos chilenos para responder a las palabras de la senadora argentina.

Los diputados buscará acordar una respuesta con el Senado chileno

Alessandri también recibió el mandato de reunirse con la presidenta del Senado chileno, Paulina Núñez, perteneciente a Renovación Nacional (RN).

El objetivo será avanzar hacia una redacción conjunta de la nota y coordinar una posición entre ambas cámaras frente a las declaraciones de Bullrich.

De esta manera, la respuesta podría exceder a la Cámara de Diputados y convertirse en un pronunciamiento compartido por las dos cámaras del Congreso de Chile.

La Comisión de Defensa sesionará en el estrecho de Magallanes

La controversia tendrá además otra expresión institucional durante los próximos días. La Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados resolvió realizar una sesión el próximo 25 de septiembre en la boca del estrecho de Magallanes, según informó ANSA.

La reunión se desarrollará a bordo de un buque de la Armada chilena, en medio de la repercusión generada por las declaraciones de la legisladora argentina.

La controversia sumó así una respuesta institucional del Congreso chileno, con una nota de molestia en preparación y una próxima sesión de la Comisión de Defensa en el propio estrecho de Magallanes.