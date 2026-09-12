Patricia Bullrich apuntó a mejorar la "velocidad" de la recuperación económica y pidió bajar impuestos para "todos" + Agregar ámbito en









La exministra habló durante una exposición sobre que "hay un montón de empresas a las que les cuesta competir". Para ella, la Argentina "sigue siendo un país con un costo alto".

Las expresiones de la senadora se dieron apenas un día después de que el presidente Javier Milei hablara en el Council of the America. Senado

La senadora nacional, y líder del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich volvió a esbozar su preocupación por el ritmo de la recuperación económica y expresó su deseo de que la baja de impuestos de los sistemas como el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) pueda ser “para todos”.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La exministra de Seguridad habló en la Universidad de San Andrés a la par de otros comentarios que hizo en ocasiones anteriores. “A mi me gustaría más que podamos bajar impuestos para todos. Porque, si no, el que accede al RIGI o Súper RIGI tiene una baja de impuestos", sostuvo al respecto.





A su vez, expresó que "hay un montón de empresas, industrias, comercios, servicios tecnológicos a los que les cuesta competir porque la Argentina sigue siendo un país con un costo alto".

Patricia Bullrich preocupada por "la velocidad" de la recuperación y pidió que la baja de impuestos "llegue a todos" En otra parte de su exposición, ante una consulta, amplió: "Me preocupa que esa velocidad esté al ritmo de lo que cada argentino necesita, para que el año que viene sienta que el esfuerzo que hizo tuvo un sentido”.

Las expresiones de la senadora se dieron apenas un día después de que el presidente Javier Milei hablara en el Council of the America, ocasión en el que el mandatario defendió el programa económico y descartó de plano la necesidad de cambios.

La jefa del bloque libertario en el Senado reconoció los logros en materia macroeconómica pero marcó que aún restan los resultados en el resto de la población. En su exposición, la jefa del bloque libertario en el Senado, reconoció los logros en materia macroeconómica pero marcó que aún resta que esos resultados se reflejen en el cotidiano de la población. “¿Qué necesitamos? Que haya confianza para que la velocidad de estos cambios se vean en cada familia argentina, en cada Pyme, en cada empresa grande, en la economía de todos los días”, remarcó. YPF prepara dos nuevos proyectos para el RIGI y elevaría sus inversiones a u$s154.100 millones La petrolera YPF prepara dos nuevos proyectos para adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y, si completa esas presentaciones, elevará a u$s154.100 millones el monto comprometido por la empresa y sus socios bajo el esquema de promoción. El anuncio fue realizado por Horacio Marín, presidente y CEO de la compañía, durante el 10° Foro Pymes Italia-América Latina, realizado en el Palacio Libertad. “Cuando terminemos de presentar los RIGI de los próximos meses, YPF va a haber presentado, con socios incluidos, u$s154.100 millones en el régimen”, afirmó Marín ante empresarios italianos. El ejecutivo aclaró que la cifra incluye tanto los proyectos presentados directamente por YPF como aquellos impulsados por empresas participadas y desarrollos en asociación con socios internacionales. El número marca una escala inédita para el régimen. Según la información difundida, los 23 proyectos ya aprobados bajo el RIGI en todo el país acumulan u$s49.766 millones. Es decir, el monto que YPF proyecta comprometer con sus socios más que triplica ese total.