Bullrich, otra vez fuera de línea: "Cristina siempre aplaudió las piedras arrojadas contra la democracia"

https://twitter.com/PatoBullrich/status/1502600295070765060 ¿Otra vez? ¿Otra vez, qué? ¡Si siempre aplaudió las piedras arrojadas contra la democracia! Por eso: tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe... https://t.co/UeVuJqcljT — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 12, 2022

La publicación de la ex jefa de Estado hace un recorrido sobre los destrozos que sufrió la oficina debido a las pedradas que lanzaron militantes de Izquierda contra el edificio. Con su voz en off, recordó las críticas del ex presidente Néstor Kirchner al organismo de crédito multilateral: "Hoy como nunca recordé las palabras de Néstor respecto del Fondo Monetario Internacional, cuando decía `siempre actuó como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino´".

"Paradójicamente fue mi despacho el que atacaron. El despacho de quien hizo frente a los Fondos Buitres, quien mantuvo fuera del país al Fondo Monetario Internacional, cumpliendo el legado de mi compañero Néstor Kirchner, y que además construyó con su decisión el Frente de Todos, que permitió derrotar a Mauricio Macri. Paradójicamente o intencionalmente", agregó la ex mandataria.

Los incidentes fueron tales que causaron malestar en el círculo político. Los bloques de diputados y de senadores nacionales del Frente de Todos (FdT) expresaron su "más absoluto repudio y rechazo" a los hechos de violencia, y manifestaron su "solidaridad" con la vicepresidenta.