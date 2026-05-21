El sugestivo posteo de Patricia Bullrich en medio de las versiones sobre su futuro político

La senadora publicó un video desde la calle Intendente Bullrich y eligió una canción de María Becerra con una frase llamativa: “Dale fondo, papi, acelera”.

Patricia Bullrich publicó un sugestivo video en redes sociales y volvió a alimentar las especulaciones sobre su futuro político dentro de La Libertad Avanza , en medio de crecientes señales de autonomía respecto del Gobierno nacional.

La senadora compartió una grabación desde la calle Intendente Bullrich , en la Ciudad de Buenos Aires, un detalle que rápidamente generó lecturas políticas por tratarse de su mismo apellido. Sin embargo, el foco también estuvo puesto en la música elegida para acompañar el posteo: “Automático” , de María Becerra .

La canción incluye frases como: “Damo' luz verde y se baja la bandera / activo pa' empezar la carrera / esto 'tá muy lento, creo que me tiene en primera / dale fondo, papi, acelera” , una letra que podría interpretarse como un mensaje político hacia el Gobierno, en medio de las especulaciones sobre los próximos movimientos de la exministra de Seguridad.

El mensaje llegó en un contexto de versiones cada vez más fuertes sobre un eventual armado político propio de Bullrich, que en las últimas semanas comenzó a diferenciarse de algunos sectores del oficialismo. En ese marco, dentro del espacio libertario crecen las especulaciones sobre el rol electoral que podría asumir la dirigente de cara a 2027.

Aunque no existe una definición pública sobre una candidatura, en el entorno político aparecen distintas hipótesis: desde una eventual postulación presidencial hasta una posible disputa por la Jefatura de Gobierno porteña.

Patricia Bullrich y las tensiones internas en el oficialismo

En las últimas semanas, Bullrich endureció su perfil dentro del oficialismo y protagonizó algunos movimientos políticos que fueron leídos como señales de construcción propia. Uno de los episodios más visibles fue su presión pública sobre Manuel Adorni para que presentara su declaración jurada patrimonial.

Bullrich presentó el 19 de mayo ante el organismo nacional la información correspondiente al período 2025, cumpliendo con lo establecido en el “Régimen de Presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral” que se aplica a funcionarios públicos alcanzados por la Ley Nº 25.188 y el Decreto Nº 895/13. La documentación fue recibida el miércoles por la Dirección General y Auditoría del Senado, según consta en la web de la Cámara alta.

La exministra de Seguridad cumplió por anticipado con la ley y volvió a enviar una señal a jefe de Ministros, luego de que semanas atrás le reclamara que diera a conocer "de inmediato" su declaración patrimonial para aclarar su situación judicial. "Ya está abierta la posibilidad de presentar la declaración jurada, ¿para qué vas a esperar hasta el 30 de julio si la podés presentar ahora?", dijo en una entrevista.

Incluso, Bullrich aseguró en su momento que la declaración jurada es un trámite "bastante fácil de hacer", ya que se toma como base la presentación del año anterior y se revisa si hay activos o bienes nuevos a declarar. "Si dijo que tiene todo probado, para mí tiene que ser inmediato", remarcó.

Con la presentación, la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado presiona al jefe de Gabinete para que entregue la información sobre la evolución de bienes y activos correspondiente al período 2025. Según Bullrich, su demora impide al Gobierno avanzar con la agenda que impulsa Milei.