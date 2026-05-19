Victoria Villarruel se sumó a Patricia Bullrich y le pidió a Manuel Adorni que presente su declaración jurada: "Estamos todos esperando"

La vicepresidenta se refirió al caso que pone en aprietos al jefe de Gabinete y que aceleró la interna en La Libertad Avanza. También habló de su alejamiento de los espacios de decisión del Gobierno y de la interna.

En medio de su marcado alejamiento con la Casa Rosada, la vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a exigir claridad y transparencia al Gobierno al pedirle al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que presente su declaración jurada a raíz de la investigación que enfrenta en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito. Tras el pedido de Patricia Bullrich, se acumulan reclamos libertarios para que el exvocero aclare su situación patrimonial.

La titular del Senado viajó este martes a la ciudad de Rosario, en Santa Fe, para participar de una misa en homenaje a su padre, Eduardo Villarruel, teniente coronel retirado del Ejército y veterano de la guerra de Malvinas, en el quinto aniversario de la muerte. En ese marco, fue consultada por la prensa sobre el frente judicial que afronta el Ejecutivo a raíz de la causa contra el exvocero.

“Estamos todos esperando su declaración jurada” , dijo Villarruel ante la promesa de Adorni de presentar la documentación respaldatoria de su situación patrimonial ante la Oficina Anticorrupción, mediante la cual -dijo el jefe de Gabinete- echaría luz y despejaría las dudas sobre los gastos registrados en los últimos dos años.

Consultada sobre si el jefe de Ministros de la Nación debería presentar su renuncia ante el impacto negativo que está provocando la causa judicial sobre la imagen del Gobierno, la Vicepresidenta se expresó con un silencio acompañado de una sonrisa.

No es la primera oportunidad en la que la jefa del Senado marca distancia con el caso Adorni. En abril se bajó a último momento de la misa en homenaje al papa Francisco para evitar compartir espacio con el jefe de Gabinete. "Estaba lo peor de la casta", disparó .

Alejada de la mesa chica del Gobierno, Villarruel fue consultada este martes sobre su distanciamiento y sobre la interna libertaria. "Yo no participo de ninguna pelea, desarrollo mi labor en el Senado y las explicaciones las tiene que dar el Presidente, su hermana o el resto de las personas mencionadas. Yo no tengo nada que decir más que hablar por mis hechos, que son dirigir el Senado y ahorrar el dinero de los argentinos”, dijo.

La presidenta del Senado asistió a la misa en la Catedral, ubicada en Buenos Aires al 700, poco antes del mediodía y acompañada de la custodia oficial. Allí fue recibida por el párroco Osvaldo Macerola, quien ofició la ceremonia en homenaje a Eduardo Villarruel, quien murió en la ciudad santafesina en 2021 a causa del virus del Covid-19.

Manuel Adorni Diputados Mariano Fuchila

El caso Adorni, la interna en LLA y los reclamos del PRO

En ese marco, la Vicepresidenta no dejó pasar la oportunidad para presionar al jefe de Gabinete pidiendo que presente su declaración jurada, en sintonía con la jefa del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, quien a principio de mayo también le exigió que entregue "de inmediato" la documentación ante la Oficina Anticorrupción (OA).

La exministra de Seguridad hizo referencia al informe de gestión que brindó el funcionario en la Cámara de Diputados, donde aseguró tener "una explicación a los gastos". Tras citarlo, Bullrich pidió rapidez en dicho procedimiento: "Ya está abierta la posibilidad de presentar la declaración jurada, ¿para que vas a esperar hasta el 30 de julio si la podés presentar ahora?".

Desde entonces, la interna en el Gobierno creció al calor de las novedades judiciales que enfrenta Adorni. El contratista Matías Tabar confirmó haber recibido pagos en efectivo de parte del jefe de Gabinete para las refacciones y ampliaciones realizadas en su casa de Indio Cuá, información que generó más dudas sobre la inconsistencia patrimonial del exvocero.

Pese a todo, tanto el Presidente como su hermana, Karina Milei, defienden la inocencia de Adorni frente a los reclamos opositores pero también de libertarios y de aliados, entre ellos el PRO, desde donde se refirieron indirectamente a quienes "frenan el cambio desde adentro, con soberbia, arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer".