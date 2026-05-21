En medio de internas, renunció el segundo de Patricia Bullrich y se suma al gabinete de Maximiliano Pullaro

El exfuncionario dejó el Ministerio de Seguridad y desembarcará en una secretaría del área de Justicia y Seguridad santafesina.

Federico Angelini renunció al Ministerio de Seguridad y se encamina a sumarse al gabinete de Maximiliano Pullaro.

Federico Angelini , dirigente cercano a Patricia Bullrich, renunció a su cargo como subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad y y desembarcará en una secretaría del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe , dentro del gabinete de Maximiliano Pullaro .

La salida se da en medio de las tensiones internas dentro de La Libertad Avanza y luego de que Bullrich comenzara a marcar diferencias con sectores del Gobierno, especialmente tras el caso de Manuel Adorni y la demora en la presentación de su declaración jurada patrimonial.

Angelini había llegado al Ministerio de Seguridad de la mano de Bullrich y continuó en la cartera tras el desembarco de Alejandra Monteoliva . Sin embargo, en el último tiempo quedó en una posición incómoda dentro del armado libertario, especialmente en Santa Fe, donde el espacio responde a la diputada nacional Romina Diez , cercana a Karina Milei .

Patricia Bullrich pierde a un dirigente de confianza en medio de las tensiones internas del oficialismo.

El paso de Angelini por Seguridad estuvo atravesado por la agenda rosarina: fue una de las caras nacionales del dispositivo antinarco que la Casa Rosada coordinó con Santa Fe para bajar la violencia en Rosario.

Como subsecretario de Intervención Federal, tuvo un rol importante en el Plan Bandera, la estrategia impulsada por el Gobierno nacional junto a la administración de Pullaro para combatir el narcotráfico. Durante los momentos más críticos de la ciudad, funcionó como enlace entre la Nación y la provincia.

Desde el Ministerio de Seguridad buscaron bajarle el tono a las internas y señalaron que Angelini dejaba el cargo para dedicarse al trabajo político en su provincia. Su renuncia se hará efectiva el 1 de junio.

En el PRO santafesino, sin embargo, ya daban por hecho su desembarco en la gestión provincial. Angelini mantiene desde hace tiempo una buena relación con Pullaro y distintos sectores de Unidos lo consideran una figura útil para reforzar el armado territorial.

La salida de Angelini y el reacomodamiento de Bullrich

La renuncia suma otro capítulo al reacomodamiento político de Bullrich y su entorno dentro del oficialismo. La senadora viene mostrando un perfil cada vez más autónomo respecto del Gobierno nacional y el alejamiento de Angelini marca una nueva señal en ese proceso.

El dirigente quedó sin margen propio dentro del mileísmo santafesino, donde no logró consolidar una relación política sólida con el sector referenciado en Romina Diez. En paralelo, parte del PRO de Santa Fe también lo proyecta como eventual candidato a intendente de Rosario en 2027.

Por ahora, su próximo paso será dentro del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, en un área alineada con su experiencia reciente en la coordinación del operativo antinarco en Rosario.