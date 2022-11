La amenaza de Bullrich a un funcionario de Larreta: "La próxima te rompo la cara"

patricia bullrich felipe miguel cruce 2022.jpg

La reacción de Patricia Bullrich: qué dijo sobre el incidente

La tensión se respira dentro del PRO y prueba de ello fue el suceso que se conoció en las últimas horas, en un video a través de las redes sociales. Allí la presidenta del partido y precandidata a presidenta, Patricia Bullrich, encaró a Miguel, uno de los hombres de confianza de Horacio Rodríguez Larreta.

"Fue una expresión argentina. Soy una dirigente que no acepta la hipocresía. Felipe Miguel se paseó por los canales diciendo que yo era funcional al kirchnerismo y vino el otro día a abrazarme como si nada", explicó Bullrich este martes en declaraciones a la prensa.

"Le dije que conmigo no se meta. Soy la dirigente que más ha tenido clara la discusión con el kirchnerismo y no es el caso del que estamos hablando", arremetió la presidenta del PRO, ya que "fue un insulto fuerte y después vino tranquilo y sonriente", agregó. De este modo Bullrich advirtió: "No se hacen esas cosas", en un clima de total nerviosismo.

“¿Cómo le voy a pedir disculpas a una persona que dijo que soy funcional al kirchnerismo?”, contestó Bullrich al ser entrevistada en Radio Mitre hoy.

La dirigente y exministra de Seguridad le dice en el video a Felipe Miguel: “No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara, conmigo no se jode, te lo aviso”, se puede escuchar en el material que circuló en las redes sociales en las últimas horas.