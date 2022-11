Elecciones 2023: Morales se mostró a favor de una fórmula PRO-UCR

morales manes interna juntos por el cambio 2022 2.jpg

Gerardo Morales a favor de fórmulas mixtas UCR-PRO

En ese sentido, remarcó que "Juntos por el Cambio tiene por escrito que tiene que haber internas abiertas", en un comentario que marcó la cancha puertas adentro ante la eventual eliminación de las PASO, uno de los pedidos que viene tomando fuerza desde el propio oficialismo.

Los comentarios de Gerardo Morales tuvieron lugar en Radio Metro, luego del acto en el que se conmemoró el 39° aniversario por el regreso de la Democracia. Al evento organizado por los radicales fueron otros referentes del PRO como el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el diputado Diego Santilli.

Morales también aseguró que "en algunas semanas" presentará su candidatura a presidente para 2023, al mismo tiempo que descartó que la UCR juegue con más de un candidato propio. Esto fue en relación a las aspiraciones del diputado Facundo Manes, ausente en el evento: "Sería bueno que haya un solo candidato por el radicalismo", señaló el gobernador jujeño.

Críticas a Macri y Vidal

Gerardo Morales le respondió a la diputada María Eugenia Vidal, quien había rechazado sus críticas al último Gobierno de Cambiemos. "Fue un poco soberbio llamarse el mejor equipo de los últimos 50 años y fracasar", argumentó.

En paralelo, el presidente de la UCR ratificó sus dichos sobre el expresidente Mauricio Macri, donde cruzó con dureza al líder del PRO. "El Gobierno de Macri fue un fracaso", había expresado. "Macri tiene todo el derecho a ser candidato a Presidente. No sé si lo será. Yo no tengo el derecho a vetarlo, como quieren algunos", dijo Morales.

La máxima autoridad de la UCR Nacional también habló sobre el resultado de las elecciones presidenciales de Brasil y se mostró favor del triunfo de Lula da Silva, quien logró imponerse de forma ajustada con el 50,90% frente al 49,10% de Jair Bolsonaro. "Estuvo bien el resultado de Brasil porque hay un cambio: derrotó al populismo de derecha", apuntó.

De esa forma, Morales tomó distancia de algunos sectores de la oposición, que mostraron afinidad con el ahora ex presidente de Brasil. "Para los que se llenan la boca hablando del populismo, no ha habido declaración más populista de derecha como lo fue el Gobierno de Bolsonaro", indicó. Y concluyó: "No creo que el votante de Juntos por el Cambio sea el mismo que el de Bolsonaro".