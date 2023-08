Pepe Mujica pidió "socorro" ante posible triunfo de Milei: "Es un loco"

El expresidente de Uruguay José "Pepe" Mujica manifestó su rechazo a La Libertad Avanza y calificó como "loco" al candidato presidencial Javier Milei : "¡Socorro! No porque sea de derecha, me parece que es un loco".

"Largamente, más que duplican a Milei. Eso habla de que hay un desencanto muy fuerte en una parte considerable del pueblo argentino", remarcó. Sostuvo además que en Uruguay no hay espacio para un político con ese pensamiento: "El pueblo uruguayo no masca al alambre. Nosotros somos una penillanura suavemente ondulada. ¿El que grita mucho? demasiado ruido. No va a pasar. Nuestro problema es otro. Nos conviene que la Argentina salga del agujero que tiene".