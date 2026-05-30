EEUU difundió un informe sobre el estado de salud de Donald Trump: qué dice y cuáles son las recomendaciones

El presidente estadounidense se hizo diversos estudios en el hospital militar del país. Ante la preocupación por algunos síntomas que arrojaba, difundieron cómo se encuentra el republicano.

La Casa Blanca difundió un informe sobre la salud de Trump.

La Casa Blanca difundió los resultados del último examen médico realizado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump , junto con un informe elaborado por su médico personal, Sean Barbabella , quien destacó el buen estado general de salud del mandatario, aunque le recomendó profundizar la pérdida de peso y aumentar la actividad física .

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El chequeo médico se realizó durante mayo en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed y formó parte de las evaluaciones periódicas que se llevan adelante sobre el jefe de Estado estadounidense.

En el documento difundido oficialmente, Barbabella aseguró que Trump mantiene una condición física favorable para ejercer sus funciones al frente del país.

“El presidente Trump se mantiene en excelente estado de salud, demostrando una sólida función cardíaca, pulmonar, neurológica y física en general”, señaló el profesional.

Asimismo, agregó: “Su desempeño cognitivo y físico es excelente. Está plenamente capacitado para desempeñar todas las funciones de Comandante en Jefe y Jefe de Estado”.

Las recomendaciones médicas

Pese a la evaluación positiva, el médico indicó que durante la revisión se le brindaron distintas sugerencias preventivas para mejorar aún más su estado de salud.

“Durante el examen se brindó asesoramiento preventivo, que incluyó orientación sobre la dieta, la recomendación de tomar una aspirina de baja dosis, aumentar la actividad física y continuar perdiendo peso”, explicó Barbabella.

Según el informe, el mandatario mide 1,90 metros y pesa 108 kilogramos, valores que forman parte de los registros médicos actualizados.

La visita al hospital militar representó la tercera ocasión en la que Trump se sometió a un examen médico integral desde que asumió nuevamente la presidencia en 2025.

Antes de la consulta, la Casa Blanca había adelantado que el chequeo incluiría controles médicos y odontológicos de rutina, pese a que el mandatario ya había acudido al dentista en dos oportunidades durante el año en Florida.

Tras finalizar los estudios, Trump se limitó a publicar un breve mensaje en su red social Truth Social: “Todo salió PERFECTAMENTE”.

La insuficiencia venosa y la mejora observada

Desde su regreso al poder, algunos aspectos visibles de la salud del presidente generaron especulaciones públicas y obligaron a la Casa Blanca a ofrecer mayores precisiones.

Uno de ellos fue la hinchazón observada en sus piernas y tobillos, una condición que el Gobierno atribuyó a una insuficiencia venosa crónica, trastorno que afecta el funcionamiento de las válvulas venosas y dificulta el retorno de la sangre hacia el corazón.

De acuerdo con el nuevo informe médico, la situación mostró avances favorables. “Se observó una ligera hinchazón en la parte inferior de las piernas, con una mejoría respecto al año pasado”, indicó Barbabella.

La Casa Blanca también confirmó anteriormente que Trump intentó utilizar medias de compresión para aliviar los síntomas, aunque dejó de hacerlo porque le resultaban incómodas.

Otro de los aspectos abordados por el informe fueron los hematomas que aparecieron repetidamente en las manos del mandatario.

Trump El informe sobre la salud de Trump tranquilizó a sus seguidores. X

Según la explicación oficial, estas marcas están relacionadas con los frecuentes apretones de manos que realiza durante actividades oficiales y encuentros públicos.

Incluso, en algunas fotografías recientes, la Casa Blanca utilizó maquillaje corrector para disimular visualmente esas lesiones.

Los estudios neurológicos, coronarios y cognitivos

El reporte también detalló que Trump fue sometido a una evaluación neurológica completa. Los resultados mostraron parámetros considerados normales en todos los aspectos analizados.

Según el documento, el examen reflejó “estado mental normal, nervios craneales intactos, fuerza motora, sensibilidad, reflejos, marcha y equilibrio normales”.

Uno de los datos que más llamó la atención del informe estuvo relacionado con la salud cardiovascular del presidente. Barbabella explicó que un análisis de electrocardiograma asistido por inteligencia artificial determinó que la denominada edad cardíaca de Trump es considerablemente menor que su edad real.

“El análisis del electrocardiograma (ECG) mejorado con IA estimó que su edad cardíaca… es aproximadamente 14 años menor que su edad cronológica”, señaló el médico.

El informe también confirmó que Trump continúa tomando aspirina de manera preventiva. Sin embargo, el documento no especificó la dosis utilizada por el mandatario.

Habitualmente, los especialistas recomiendan 81 miligramos diarios para la prevención cardiovascular. No obstante, Trump había revelado anteriormente al diario Wall Street Journal que consume 325 miligramos, una dosis significativamente superior que puede aumentar el riesgo de hemorragias.

“Dicen que la aspirina es buena para diluir la sangre, y no quiero que la sangre espesa circule por mi corazón”, explicó Trump en aquella entrevista.

“Quiero que la sangre fluya fluida por mi corazón. … Prefieren que tome la más pequeña. Tomo la más grande, pero lo he hecho durante años, y lo que sí provoca es hematomas”, agregó.

El mandatario también volvió a realizar la Evaluación Cognitiva de Montreal, una prueba de aproximadamente diez minutos utilizada para detectar signos tempranos de deterioro cognitivo o demencia.

Según informó el médico presidencial, Trump obtuvo el puntaje máximo posible. El resultado fue de 30 puntos sobre 30, un desempeño que el informe destacó como evidencia de un funcionamiento cognitivo completamente normal.