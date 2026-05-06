La provincia de Buenos Aires elevó la recompensa para encontrar el cuerpo de Tehuel de la Torre

El monto fue fijado entre $5 y $10 millones. Buscan información fehaciente que permita dar con el paradero de sus restos, a más de cinco años de su desaparición.

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires elevó el monto de la recompensa para quienes aporten datos sobre el paradero de Tehuel de la Torre , el joven trans desaparecido en 2021, según la Resolución 916/2026 publicada este miércoles en el Boletín Oficial bonaerense.

La medida establece que la recompensa será de entre $5 millones y $10 millones y estará destinada a “quienes aporten información fehaciente que contribuya a dar con el cuerpo” de la víctima, en el marco de la causa que investiga su desaparición.

La decisión se adoptó con aval de la fiscalía que interviene en la investigación, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Descentralizada N° 1 de San Vicente , del Departamento Judicial La Plata, y se enmarca en el Programa Especial de Recompensas.

Tehuel de la Torre fue visto por última vez el 11 de marzo de 2021 , entre las 19:30 y las 21:00, en la localidad de Alejandro Korn , partido de San Vicente. Al momento de su desaparición tenía 22 años.

Según se detalla en el anexo de la resolución, “fue víctima de un homicidio agravado por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o la orientación sexual identidad de género o su expresión”, y sus restos aún permanecen desaparecidos.

El texto oficial describe a Tehuel como una persona de contextura robusta, tez blanca, cabello corto oscuro y aproximadamente 1,56 metros de altura, y detalla la vestimenta que llevaba el día en que fue visto por última vez.

Además, el Gobierno provincial instruyó al Ministerio de Comunicación Pública a realizar la difusión masiva de la recompensa a nivel nacional y local, con el objetivo de obtener nuevos datos en la causa.

Las autoridades indicaron que quienes tengan información pueden presentarse ante las fiscalías generales, la unidad judicial interviniente o la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas, donde se garantiza la reserva de identidad.

Un caso que sigue sin respuesta

A más de cinco años de la desaparición, el caso de Tehuel sigue sin resolución en cuanto al hallazgo de su cuerpo. En 2024, la Justicia determinó que se trató de un crimen de odio vinculado a su identidad de género, con una condena a prisión perpetua para uno de los imputados.

Sin embargo, la ausencia de sus restos mantiene abierta la investigación y el reclamo de su familia, que continúa exigiendo respuestas sobre su paradero.