Qué dijo el viceministro Desarrollo Social sobre los planes sociales

"Es más un mensaje a la interna de ese partido político que una respuesta a la sociedad, porque se generan nuevos problemas en las familias más rotas de la Ciudad de Buenos Aires", dijo el funcionario.

Por su parte, funcionarios, dirigentes y legisladores criticaron la decisión del jefe de Gobierno porteño de quitar este beneficio, al considerar que se trata de una medida "estigmatizante, electoralista y punitiva" destinada a "generar un efecto" en la opinión pública.

En sus postura, Aguilera insistió en que "lo que se hace es retener un porcentaje de la asignación y para nosotros se trata más de una cuestión política, sino no se entiende esa mirada tan punitiva cuando lo que hay que tener es una mirada más sensible".

Novedades sobre planes sociales

El lunes próximo comienza la auditoría del programa nacional Potenciar Trabajo: "Pretendemos conocer a cada titular del programa: son cerca de 1.300.000 beneficiarios, queremos ver sus expectativas y ver quién trabaja y quien no".

"Quien no lo hace, la idea es darle una tarea, una capacitación. El que no trabaja no va a percibir más el programa pero la mirada no tiene que ver con achicar el programa sino con transformar planes sociales en empleo", insistió.