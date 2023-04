Prat Gay: "Sin nuestro apoyo, Alberto Fernández hoy no sería Presidente".

El ex ministro de Economía del gobierno de Mauricio Macri, Alfonso Prat Gay, respondió las acusaciones del representante de la Argentina ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), Sergio Chodos , quien acusó a economistas del PRO de atentar contra los intereses del país.

En este marco, el economista reconoció que tenía prevista una reunión con autoridades del organismo multilateral, pero nunca llegó porque se demoró su vuelo. “Estos tipos son tan inútiles que no saben ni espiar; yo nunca llegué a mi reunión con el Fondo ”, dijo en declaraciones a Radio Mitre.

El ex funcionario dijo que en realidad el gobierno tiene a sus desestabilizadores dentro del propio Frente de Todos. “¿Quién fue la principal persona que trabajó para que el acuerdo con el Fondo no saliera? Máximo Kirchner. Él y todos sus diputados votaron en contra del acuerdo y la oposición fue la única que votó para darle una salida”, dijo Prat Gay. Y remarcó: “Sin ese apoyo de la oposición, ahora Alberto Fernández no sería Presidente”.