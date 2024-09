Presupuesto 2025: Javier Milei se prepara para presentar su proyecto de país libertario

Se espera que, como ya afirmó en otras oportunidades, Milei advierta que “la casta va a hacer lo imposible para que el presupuesto no salga porque un presupuesto liberal y austero significa el fin de miles de curros”.

La aprobación legislativa de un presupuesto de estas características no será fácil, según señalan fuentes parlamentarias.

Los legisladores oficialistas ya tienen una indicación: “Si se quieren fondos para una obra o un destino específico deberán indicar a quién se le sacan dichas partidas”, explican.

El primer mandatario viene trabajando en el diseño del presupuesto desde hace tiempo y suele tener reuniones con el equipo del Palacio de Hacienda, especialmente, con el ministro de Economía, Luis Caputo.

Milei manuscrito Presupuesto.webp El esquema del proyecto de Presupuesto 2025 elaborado por Javier Milei de puño y letra y publicado por Ámbito el pasado 13 de agosto.

Preparativos

Martin Menen es el encargado de intentar que no haya muchos asientos vacíos en el recinto el próximo domingo. Se espera una presencia casi perfecta del bloque del PRO mientras que, por el contrario, se prevé que el peronismo/kirchnerismo haga sentir su ausencia.

En la Casa Rosada se comenta que la presentación que efectuará Milei demandará más de una hora y será transmitida por cadena nacional. Y luego de terminada su alocución y a los efectos de cumplir con la Ley de Presupuesto, ingresará el texto completo del proyecto a la Cámara.

Hasta el momento, el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, y el titular de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, no habían recibido algunos datos del proyecto de presupuesto.

En relación al PRO, el Presidente está muy contento con el apoyo recibido de parte de esta fuerza para mantener el veto a la Ley Jubilatoria. Así lo hizo saber vía X: “Hoy (por el miércoles) 87 héroes le pusieron un freno a los degenerados fiscales que intentaron destruir el superávit fiscal que los argentinos con tanto esfuerzo logramos conseguir”, posteó.

Apenas concluida la votación, el Presidente se comunicó con Ritondo para transmitirle su satisfacción: “Quiero invitar a los 87 héroes a comer un asado a Olivos”, dijo Milei. El convite quedó fijado para el próximo martes por la noche.

Hermetismo en torno al Presupuesto 2025

"Se decidió mantener un total hermetismo respecto del presupuesto”, comentaron a este medio fuentes oficiales.

En tanto, existe malestar en el Poder Ejecutivo con los radicales -en particular con el jefe del bloque de este partido en el Senado, Eduardo Vischi- a quien responsabilizan de no haber cumplido el acuerdo alcanzado con el presidente Milei el miércoles en la Casa Rosada en cuanto a no tratar en el recinto el DNU que asigna los fondos para la SIDE.

Este malestar y desconfianza también se traslada al jefe de la bancada radical en Diputados, Rodrigo de Loredo; en este contexto, en el Gobierno estiman que no habrá una importante presencia de radicales en el recinto el próximo domingo.

Ante la consulta sobre cuántos legisladores se harán presentes para escuchar al primer mandatario, desde la organización del evento aseguraron a Ámbito que “se estima que se podrá ocupar la mitad del recinto”.

Fuentes oficiales comentan que este domingo, el presidente Milei volverá a interpelar a la política al presentar un presupuesto que dará las pautas sobre qué espera el Ejecutivo respecto de la inflación, el crecimiento o la balanza comercial entre otros indicadores macroeconómicos y cuáles serán las prioridades del gasto para el gobierno liberal.

“Será un presupuesto que no pasará desapercibido y que, sin duda, despertará rechazo de la casta”, explican allegados al entorno presidencial.

El primer tratamiento del proyecto de presupuesto se llevará a cabo, como es habitual, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Congreso y serán invitados a exponer y responder preguntas los miembros del Ministerio de Economía.