Presupuesto 2027: habrá una menor presión tributaria y casi el 75% del gasto se destinará a la asistencia social

El Gobierno proyecta un aumento del 30% en la recaudación impositiva y del 19% en los recursos de la Seguridad Social, afectados por el FAL, frente a una inflación del 18%. La presión tributaria bajaría más por el crecimiento del PBI que por una reducción de los impuestos.

Luis Caputo fue mucho más prudente con las proyecciones del presupuesto del 2027 que las del 2026.

Las proyecciones del Gobierno contenidas en el Presupuesto 2027 marcarían una caída de la presión tributaria de unos dos puntos con relación a 2026 . El proyecto presentado al Congreso prevé que la recaudación de impuestos y de los recursos de la seguridad social bajaría del 21,2% (proyecciones a diciembre próximo) al 19,2% , según se desprende de los datos oficiales.

De acuerdo con la información, los impuestos estarían sumando $203,7 billones, lo que equivale al 14,8% del PBI , mientras que por los recursos para ANSES estarían ingresando otros $62,3 billones, que equivaldrían al 4,4% del PBI .

En el caso de los impuestos, el incremento de la recaudación será del orden del 30,6% nominal , por encima de la inflación prevista para el período, del 18% anual. En cambio, los recursos de la seguridad social crecerían 19,6% , casi en línea con la evolución prevista del IPC.

Como la presión tributaria es una relación entre recaudación y PBI, la baja de dos puntos se explicaría más que nada por una economía más grande : aunque la recaudación tributaria aumente, en proporción será más chica que la de 2026 en comparación con el tamaño del PBI.

Un dato a tener en cuenta es que el Presupuesto prevé el impacto del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) en los ingresos para el sistema previsional, y por eso su recaudación casi no crecería el año entrante.

Ingresos totales por el 15,5% del PBI

Según señala el resumen oficial del proyecto, los recursos totales estimados para 2027 ascienden a $219,3 billones, el 15,5% del PBI, con una suba de 0,2 puntos respecto de 2026. El 90,5% corresponde a la Administración Nacional, el 7% a los otros entes no empresariales, el 2,4% a los fondos fiduciarios y el 0,1% restante a las empresas públicas.





Por otro lado, el informe indica que los gastos totales consolidados alcanzan los $216 billones (15,3% del PBI). Descontados los intereses netos de la deuda, el gasto primario representa el 14,2% del PBI.

En tanto, las prestaciones de la seguridad social sobresalen con una ponderación del 45,4% del gasto total, seguidas por las transferencias corrientes (28%, mayormente asociadas a los programas de asistencia social y subsidios).

Números más prudentes que en 2026

Si se suman algunos programas sociales, el gasto indexado por IPC de 2027 será de casi la mitad del total. A diferencia de 2026, cuando las proyecciones fueron muy optimistas al prever solo 10%, el año próximo estarán más cercanas a la realidad y, por lo tanto, el ajuste de ese gasto podría tener un desvío de algunos puntos nada más. En cambio, este año la diferencia es de casi 20 puntos entre lo previsto y lo que terminará dándose en la realidad, lo que obligó a pasar la motosierra por todo el resto de las partidas.

El Gobierno destaca, en ese sentido, que “el conjunto de gastos destinados a asistir directamente a personas abarca el 74,6% del total del Presupuesto Nacional”. Por su parte, los gastos de capital representan el 2,9% del total (0,4% del PBI), que sería lo destinado a inversión pública.

De ese modo, el Presupuesto del Sector Público Nacional (SPN) proyecta para 2027 un resultado financiero superavitario de $3,3 billones (0,2% del PBI), con un resultado primario de $18,4 billones (1,3% del PBI).





Un elemento a tener en cuenta en este caso es la tasa de crecimiento del PBI. Se supone que será del 4%, en línea con el acuerdo vigente con el FMI. Si eso ocurriera, la recaudación de impuestos debería acompañar. Pero si queda por debajo, los ingresos fiscales pueden ser menores a los estimados. Si, como dice el Gobierno, el 74,6% es gasto social, solo le quedaría un 25,4% del gasto para ajustar en caso de desvíos.