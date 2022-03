Alberto lanzó plan para terminar la secundaria: "No nos sentimos en paz si la educación pública se cae"

"Volvé a Estudiar" tiene el objetivo de favorecer y hacer más accesible a los titulares del programa Potenciar Trabajo la oferta educativa, en especial del Plan Fines, para lograr que miles de personas terminen sus estudios en los niveles obligatorios, señalaron las fuentes.

El Programa Potenciar Trabajo busca promover la inclusión social plena y mejorar los ingresos de las personas que están en situación de alta vulnerabilidad para que alcancen la autonomía económica.

En un mensaje dirigido a los trabajadores de la economía popular presentes en el auditorio, les aseguró que "están ayudando a crecer a los otros, están educando a los otros, están dándole conocimiento a los otros".

“Educarse es una necesidad, saber es una necesidad porque vivimos en una era de conocimiento”, remarcó Fernández y reiteró, como en otras ocasiones, que "los países ricos son los que supieron desarrollar el conocimiento, no los que tienen oro, petróleo, plata, gas”.

"Por eso, cuando alguien me dice para qué estás gastando plata en becas Progresar para los chicos, no estoy gastando plata, estoy invirtiendo en el futuro de los chico", declaró y añadió: "Cuando alguien viene y me pregunta para qué estás entregando 1500 Potenciar trabaja, estoy ayudando a que esos hombres y mujeres eduquen a esos hombres y mujeres que necesitan ser ayudados en una sociedad que cada día necesita que seamos mejores en el conocimiento".

A través de un ejemplo de beneficiaria del Potenciar Trabajo que estaba a su lado, reivindicó el mandato de Evita Perón "donde hay una necesidad hay un derecho" y postuló que se tiene que cubrir el derecho a la educación en las personas que no la tienen.

"Si hay una necesidad hay un derecho y tenemos que cubrir ese derecho y lo enseñó Evita, y no debemos olvidarlo nunca”, fijó.

El presidente manifestó que el programa lo "llena de orgullo porque eso se llama inclusión", lo que permite, añadió, que haya un ascenso social, algo que el peronismo pregona.

“Los peronistas siempre hablamos de la necesidad de ser parte de una sociedad que nos permita ascender, de políticas que permitan el movimiento social ascendente”, recordó.

“No nos sentimos en paz si la educación pública se cae, no estamos tranquilos si la gente no puede educarse”, expresó Fernández y agregó: “Lo que tenemos que hacer ahora es que todos puedan seguir creciendo en su educación, para que consigan mejores condiciones para mejores trabajos”.