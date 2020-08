Provincia: intendentes alertan sobre crecimiento de contagios y piden "ser solidarios" entre municipios

"A medida que van surgiendo los casos, hoy no tenemos saturados el hospital porque los casos han sido leves, no han requerido casi respiradores, pero no significa que en algún momento el virus sea comunitario y que podamos requerir más camas que las disponibles", detalló Zara.

En ese sentido, desde la Provincia se organizó un sistema sanitario solidario por el cual los municipios podrían trasladar pacientes hacia otras comunas cercanas de ser necesario.

El ejemplo más claro, para representar lo que se está dando en el interior de la provincia de Buenos Aires, es lo que sucedió en Bragado, donde la velocidad de contagios puso en riesgo el sistema de salud y es lo que el resto de los municipios intentan evitar.

Localidades que estuvieron hasta ahora en Fase 5, lo que implica que tenían habilitados gimnasios, restaurantes y salidas, a partir de esta semana estarían retrocediendo de fases.

"Estamos tomando todas las precauciones y trabajando como veníamos haciendo con los protocolos para salvaguardar la salud de todos los vecinos", explicó a Télam Erika Revilla, intendenta de General Arenales, una de las comunas que estaba en Fase 5.

"Tuvimos el primer caso el lunes pasado, hoy confirmamos ocho nuevos positivos que se suman a los ocho activos que tenemos cursando la enfermedad", explicaron a Télam desde el área de comunicación de General Arenales.

El municipio aún no tiene pacientes dados de alta ya que hace una semana se dio el primer caso pero no tienen casos graves ni internados.

"La mayoría de los pacientes son jóvenes que están en buen estado de salud y cursan la enfermedad en aislamiento en sus domicilios. Lo que suponemos es que desde el Ejecutivo provincial nos van a pedir que bajemos a Fase 4", explicaron desde la Comuna.

Para definir el cambio de una fase a otra la Provincia analiza la situación epidemiológica del distrito tomando como base que si existen 10 casos de coronavirus en una semana por cada 100 mil habitantes, se debe retroceder una fase.

En el caso de Arenales, con una población de 18 mil habitantes aproximadamente, ya descuentan que el Ejecutivo Bonaerense los pasará a Fase 4 en los próximos días.

La ciudad de Mar del Plata ya tuvo que retrotraer a Fase 3 a fines de la semana pasada debido a la cantidad de contagios que sucedieron en las últimas semanas.

"Es como si se tratara de una mancha de aceite. Arrancó en la Ciudad de Buenos Aires y se fue expandiendo hacia el primero y segundo cordón de la Provincia y ahora ya está en el Interior", graficó un intendente del sur del conurbano en diálogo con Télam.

En paralelo, tanto los municipios del interior provincial como los del conurbano intensificaron las campañas de comunicación para recordarle a la población que es "responsabilidad de todos" mantener el aislamiento social, el uso de barbijos, el lavado de manos y el uso del alcohol en gel y sentenciando: "Lo más importante sos vos".