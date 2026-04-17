La Provincia difundió pautas de acción ante pintadas y amenazas de tiroteos en escuelas + Seguir en









La medida se conoció tras una semana atravesada por episodios de intimidación en distintos distritos, en un contexto de preocupación creciente dentro de las comunidades educativas y entre las familias.

La Provincia difundió nuevas recomendaciones luego de la aparición de mensajes amenazantes, pintadas y carteles intimidatorios en escuelas de distintos distritos bonaerenses.

En medio de una semana atravesada por episodios de fuerte tensión en el sistema educativo bonaerense, la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires difundió este viernes una serie de pautas de actuación ante la aparición de pintadas, carteles intimidatorios y mensajes con amenazas en escuelas de distintos distritos.

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A través de un comunicado oficial, la cartera educativa advirtió que en los últimos días se registraron situaciones de este tipo en establecimientos bonaerenses y también en otras jurisdicciones del país, lo que generó preocupación no solo en las comunidades escolares sino también entre las familias. En ese marco, remarcó que muchas de estas acciones se promovieron o circularon a través de redes sociales en las que participan estudiantes.

Desde el organismo señalaron que la reproducción de amenazas “no es una broma ni una mera transgresión”, sino una conducta grave que afecta la convivencia institucional, provoca daño en otros miembros de la comunidad educativa y puede derivar en una investigación judicial. Además, pidió el acompañamiento de las familias para conversar con sus hijos e hijas y trabajar junto a las escuelas en la prevención de estos episodios.

Qué indicó la Provincia ante amenazas en escuelas En el texto, la Provincia diferenció las amenazas difundidas mediante mensajes, pintadas o carteles de otros hechos de violencia interpersonal, como peleas o enfrentamientos entre estudiantes, que en algunos casos incluso incluyeron el uso de armas. Según planteó, se trata de situaciones distintas, aunque todas de extrema gravedad y con potencial de afectar la integridad física de las personas.

Frente a este escenario, recordó que el sistema educativo bonaerense cuenta con herramientas, equipos y guías específicas para intervenir en este tipo de casos, con prioridad en el cuidado colectivo, la continuidad pedagógica y el restablecimiento de la convivencia escolar. También indicó que las inspecciones disponen de orientaciones para actuar de manera inmediata ante la detección de mensajes amenazantes o la presencia de armas en el ámbito escolar.

El comunicado también hizo referencia al temor que generan posibles hechos de violencia extrema y planificada, a partir de antecedentes recientes que tomaron estado público en el país. Sobre ese punto, indicó que existe un monitoreo conjunto entre el Ministerio de Seguridad, las Fiscalías, la propia Dirección General de Cultura y Educación y las instituciones educativas, con intervenciones específicas según cada caso. Las recomendaciones para estudiantes, docentes y autoridades Entre las pautas difundidas, la Provincia pidió a estudiantes, docentes y auxiliares que, ante la aparición de mensajes con amenazas, den aviso inmediato a las autoridades escolares, mantengan la calma y colaboren con las indicaciones que se dispongan dentro de cada institución. A las autoridades escolares, en tanto, les indicó dar intervención a los equipos de inspección para recibir orientación sobre los pasos a seguir y generar con rapidez instancias de conversación entre estudiantes, familias y docentes para fortalecer los acuerdos institucionales de convivencia. Por último, el Gobierno bonaerense insistió en una recomendación puntual: no viralizar los mensajes intimidatorios, ya que su circulación masiva no solo multiplica el miedo sino que también puede estimular la repetición de este tipo de episodios.

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