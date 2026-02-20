Reforma laboral: cómo votó cada bloque en Diputados + Seguir en









El oficialismo obtuvo apoyos del PRO, la UCR y provincialismo. Unión por la Patria y la izquierda aportaron el grueso de los rechazos. Provincias Unidas mostró un comportamiento dispar.

Con 135 votos a favor, LLA logró la aprobación de su proyecto de modernización laboral.

La reforma laboral impulsada por Javier Milei fue aprobada en Diputados y deberá volver al Senado este viernes para validar las modificaciones introducidas al texto. En la votación en general, el oficialismo consiguió el aval de aliados provinciales y obtuvo 135 votos a favor, mientras que 115 votaron en contra.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El respaldo provino principalmente de La Libertad Avanza y del interbloque Fuerzas del Cambio, que reúne a la UCR, el PRO y el MID. A ese núcleo se sumaron Innovación Federal, Producción y Trabajo, Independencia, parte de Provincias Unidas y varios legisladores de monobloques, un armado heterogéneo que permitió alcanzar la mayoría necesaria para aprobar el proyecto en general.

Martín Menem Diputados Mariano Fuchila En contraste, Unión por la Patria rechazó la reforma de manera unificada. También votaron en contra la mayoría de Provincias Unidas, los diputados del Frente de Izquierda, los integrantes de Elijo Catamarca —que previamente habían contribuido al inicio de la sesión— y algunos monobloques, entre ellos los de Marcela Pagano, Natalia de la Sota y Jorge Fernández.

Uno de los datos políticos más relevantes fue la división interna de Provincias Unidas. Aunque la mayor parte del bloque se inclinó por el rechazo, seis legisladores se desmarcaron y acompañaron al oficialismo, entre ellos la santafesina Gisela Scaglia y otros referentes con pasado en el PRO o el radicalismo, además de peronistas cordobeses. Esa fractura reflejó las tensiones entre alineamientos partidarios, intereses provinciales y vínculos con los gobernadores.

El mapa de la votación también incluyó ausencias que tuvieron lectura política. Entre ellas se destacaron diputados cordobeses de Provincias Unidas y el tucumano Javier Noguera, del bloque Independencia, mientras que en Unión por la Patria no participaron Sergio Casas y Paulo Tita. Aunque no modificaban el resultado final, esas ausencias fueron interpretadas como parte de las negociaciones y presiones previas a la sesión.

Con la aprobación en Diputados, el debate se traslada ahora al Senado, donde el escenario aparece más fragmentado y el conteo voto a voto volverá a ser decisivo para el futuro de la reforma y para la capacidad del Gobierno de avanzar con su agenda de cambios.