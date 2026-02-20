Plazo fijo: así operan los bancos hoy, viernes 20 de febrero + Seguir en









Qué rinden las colocaciones online, requisitos, montos mínimos y pasos desde el homebanking en Argentina este 2026.

Cuáles son las tasas del plazo fijo en los principales bancos de Argentina. Depositphotos

El plazo fijo sigue siendo una de las primeras paradas para quien quiere cuidar el mango sin meterse en instrumentos complejos. En un escenario económico todavía cambiante, con inflación desacelerándose pero lejos del cero, los ahorristas miran la tasa con lupa. La decisión no pasa solo por cuánto paga, sino por liquidez, tiempos y facilidad para salir.

En los últimos años, la operatoria dejó de ser presencial. Actualmente, la mayoría se arma desde el celular, incluso sin ser cliente del banco. El sistema financiero local empujó fuerte la modalidad digital y el usuario promedio ya sabe que puede abrir la app, cargar el CBU y listo: en menos de cinco minutos queda constituido.

inversiones mercados finanzas plazo fijo Depositphotos Al mismo tiempo, la competencia entre entidades empuja pequeñas diferencias que terminan pesando. Una décima más o menos puede parecer poco, pero en montos medianos cambia el resultado final. Y en ese punto aparece la referencia diaria oficial: la tabla que permite comparar sin vueltas.

Tasas del plazo fijo hoy, 20 de febrero 2026 Según la publicación diaria del Banco Central de la República Argentina (BCRA), cada entidad informa su rendimiento para colocaciones tradicionales en pesos a 30 días. Esa planilla funciona como un mapa para ver quién paga mejor, aunque no siempre refleja promociones temporales dentro del homebanking.

plazo fijo inversiones Depositphotos Estos son los porcentajes de Tasa Nominal Anual (TNA) de los principales bancos del país este viernes 20 de febrero:

Banco de la Nación Argentina : 25%

: 25% Banco Santander : 23%

: 23% Banco Galicia : 23%

: 23% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 25%

: 25% BBVA : 23%

: 23% Banco Credicoop : 24%

: 24% Banco Macro : 27%

: 27% ICBC : 23,5%

: 23,5% Banco Ciudad: 23%

Depositphotos

