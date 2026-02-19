Incidentes en la marcha contra la reforma laboral: al menos 16 detenidos tras enfrentamientos con la Policía + Seguir en









Los incidentes se intensificaron cerca de las 18.20, cuando un grupo de manifestantes derribó vallas del operativo de seguridad, lo que derivó en corridas, el uso de gases lacrimógenos, camiones hidrantes y balas de goma.

Incidentes en la marcha contra la reforma laboral: al menos 16 detenidos tras enfrentamientos con la Policía. Mariano Fuchila

Al menos 16 personas fueron detenidas este jueves durante los incidentes registrados en la marcha contra la reforma laboral frente al Congreso, en el marco del debate que se desarrolla en Diputados. Los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad incluyeron el uso de gases lacrimógenos, camiones hidrantes y balas de goma, en aplicación del protocolo antipiquetes.

Según informaron fuentes oficiales, la Policía Federal Argentina (PFA) y la Policía de la Ciudad realizaron arrestos a lo largo de la tarde y la noche. Pasadas las 20.30, se confirmó que el total de detenidos ascendió a 16, sumando todas las aprehensiones realizadas en la jornada.

Entre los detenidos, ocho personas fueron arrestadas directamente en el marco de la protesta. Además, otras cinco personas —dos de ellas menores de edad— fueron detenidas en la esquina de Santiago del Estero y Avenida de Mayo, acusadas de un “robo en modalidad piraña” contra un manifestante. Uno de los aprehendidos, de 17 años, tenía pedido de captura vigente por tentativa de robo automotor. Más tarde, la Policía de la Ciudad informó la detención de tres hombres mayores de edad, imputados por “daño” y “resistencia a la autoridad” durante los disturbios.

incidentes congreso reforma laboral 2 Al menos 16 personas fueron detenidas este jueves durante los incidentes registrados en la marcha contra la reforma laboral frente al Congreso. Mariano Fuchila Cómo comenzaron los enfrentamientos Los incidentes se intensificaron alrededor de las 18.20, cuando un grupo de manifestantes derribó dos vallas del operativo de seguridad. En respuesta, las fuerzas desplegaron camiones hidrantes y lanzaron gases lacrimógenos, además de disparos de balas de goma para dispersar a los presentes.

Minutos antes, efectivos de Gendarmería y de la Policía Federal habían avanzado sobre Plaza Congreso luego de que se registraran corridas y lanzamiento de objetos contra el vallado.

Tras el uso de agua y gas pimienta, la convocatoria disminuyó considerablemente. Sin embargo, la Policía de la Ciudad bloqueó varios accesos en calles como Rodríguez Peña, Montevideo, Paraná y Uruguay, lo que generó dificultades para la desconcentración. incidentes congreso reforma laboral 3 Los incidentes se intensificaron alrededor de las 18.20, cuando un grupo de manifestantes derribó dos vallas del operativo de seguridad. Mariano Fuchila Las imágenes de los incidentes frente al Congreso Desde un primer momento, se registraron incidentes y tensión creciente frente al vallado, hasta que la Policía avanzó con un camión hidrante para dispersar a los manifestantes, en una intervención que incluyó corridas y momentos de violencia. video incidentes congreso reforma laboral Las imágenes dan cuenta de como la Policía avanzó con camiones hidrantes para dispersar la protesta. Mariano Fuchila El despliegue frente al Congreso se enmarcó en un paro general convocado por la CGT, con cortes y movilizaciones en distintos puntos del país. Las imágenes muestran tanto consignas sindicales como disturbios que requirieron asistencia médica. Hacia la noche, el tránsito se restableció parcialmente y algunos manifestantes permanecían sobre las veredas, mientras la Policía mantenía el vallado y la presencia en la zona. La votación de la reforma se espera en las próximas horas.