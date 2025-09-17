En la previa de la sesión por los vetos, Federico Sturzenegger advirtió a los Diputados: "No le hagan el juego al kirchnerismo"

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado se refirió a la sesión clave que se vivirá en la Cámara baja este miércoles. Mientras tanto, en las inmediaciones del palacio legislativo, jubilados, docentes, estudiantes y trabajadores del Garrahan se manifestarán contra la falta de financiamiento.

El ministro envío un mensaje a los legisladores a través de las redes sociales.

El Congreso tendrá una jornada de intenso debate , donde la oposición buscará resistir los vetos del presidente, Javier Milei, e insistir con la Ley de Financiamiento Universitario y la Declaración de la Emergencia Pediátrica . En este sentido, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado dejó un mensaje para los legisladores y advirtió: "Espero que los diputados no kirchneristas no le haga el juego al kirchnerismo y a sus cajas porque el mandato que recibió el Presidente @JMilei fue justamente ordenar estos excesos que pagamos todos los argentinos".

Mientras tanto, en las afueras del palacio legislativo, tendrá lugar una nueva Marcha Federal Universitaria que reunirá jubilados, docentes, estudiantes y trabajadores del Hospital Garrahan, que se movilizarán contra el ajuste.

En su tuit, el ministro explicó que

La sesión de hoy en Diputados busca derogar varios decretos delegados emitidos en el marco de la delegación de la Ley Bases y que centralizaban una serie de organismos descentralizados. Explicamos una vez más. El kirchnerismo utilizó los organismos descentralizados como cajas…

En ese sentido, acusó que "el kirchnerismo utilizó los organismos descentralizados como cajas para recaudar, arancelando trámites a medida que crecía sus estructuras".

"A su vez cada organismo descentralizado requiere su propia estructura organizativa: la misma que si fuera un ministerio. La centralización resuelve ambos problemas: acota la capacidad de arancelar al ciudadano y elimina las duplicaciones administrativas sin afectar sus funciones esenciales", detalló sobre parte de las medidas en discusión en el Congreso.

A poco más de un mes de las elecciones, Sturzenegger analizó que "hay una puja política" y advirtió a los legisladores a sostener las decisiones del Presidente.

La sesión en el Congreso

La Cámara de Diputados se prepara para una sesión cargada de tensión política. Este miércoles, el Congreso deberá tratar una agenda sensible en medio de las discusiones coyunturales sobre el Presupuesto 2026, la distribución de fondos nacionales hacia provincias cercanas al oficialismo, las protestas anunciadas en las calles, el desenlace electoral bonaerense y el calendario rumbo a octubre.

En ese marco, la oposición intentará dar marcha atrás con los vetos de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica. Para revertirlos, necesitarán alcanzar los dos tercios de los votos; si lo logran, la pulseada se trasladará al Senado.

Marcha Universidad Congreso La última marcha tuvo lugar el pasado 2 de octubre de 2024. ANRED

El temario proyecta una jornada extensa que podría prolongarse hasta la madrugada. Más allá de los vetos, los legisladores pondrán en debate la citación a Karina Milei, Guillermo Francos y al ministro de Salud, Mario Lugones, a fin de que den "informes verbales" en relación con una presunta red de coimas ligada a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y al escándalo del fentanilo adulterado. Por este último punto, existe acuerdo mayoritario para la conformación de una comisión investigadora.

La sesión también servirá para que la oposición avance en su estrategia contra los decretos de necesidad y urgencia. Tras haber conseguido mayoría para frenar cinco disposiciones anteriores que alcanzaban a áreas de obra pública, ciencia y cultura, ahora buscarán rechazar otros cuatro. El más sensible es el DNU 383/2025, que alteró tanto el Estatuto como las atribuciones de la Policía Federal Argentina.

Otro eje de fuerte repercusión será el DNU 62/2025, que prohibió las terapias hormonales y las cirugías de adecuación de género en menores de 18 años. En la lista también figuran el DNU 396/2025, que reestructuró el Instituto Nacional del Agua, y el 445/2025, que modificó el funcionamiento del Registro Nacional de Armas.