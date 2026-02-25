Sesiones ordinarias 2026: diferencias entre sesiones ordinarias y extraordinarias + Seguir en









Este domingo, como cada 1 de marzo, el palacio legislativo dará comienzo al ejercicio del año ordinario, tras los debates extraordinarios de febrero. La ceremonia contará con el discurso del presidente Javier Milei, desde las 21.

Este domingo, el Congreso dará inicio a las sesiones ordinarias de 2026. Mariano Fuchila

El próximo domingo - como cada 1 de marzo - se realizará la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación. Las mismas darán comienzo "oficial" al año parlamentario, que en el terreno ya comenzó con su labor legislativo por la convocatoria que hizo el Gobierno a sesiones extraordinarias durante el mes de febrero, donde se debaten proyectos vitales para la agenda oficialista, tales como la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil.

Cabe destacar que la Constitución Nacional - desde la reforma de 1994, durante la presidencia de Carlos Menem - dispone que el periodo legislativo ordinario ocurre todos los años entre el 1° de marzo y el 30 de noviembre. Sin embargo, nuestra Carta Magna también prevé otro tipo de sesiones que ocurrir y ser llamadas en distintas ocasiones.

Qué son las sesiones ordinarias Lo primero que hay que destacar es que una sesión en el Congreso de la Nación es la reunión a la que están convocados a asistir todos los legisladores de alguna de las dos cámaras (Senadores o Diputados), y que se lleva a cabo en el recinto, si hay quórum.

JAVIER MILEI 1500 APERTURA SESIONES CONGRESO Archivo. Milei volverá al Congreso este domingo para brindar un discurso en la apertura de las sesiones ordinarias. Presidencia En este sentido, el periodo de sesiones ordinarias es el tiempo estipulado en la Constitución Nacional para que los legisladores traten iniciativas en el recinto, que van del 1° de marzo al 30 de noviembre. Cabe destacar que tanto diputados como senadores tienen otras instancias de trabajo previas, como lo es el trabajo de las comisiones.

Las sesiones ordinarias pueden ser de tablas - en los días y horarios regulares acordados cada año, sin un temario especial - o especiales que, para ser convocadas, requieren el pedido de al menos 10 legisladores (en sus respectivas cámaras), con sus firmas para tratar una agenda específica.

Este tipo de sesiones también pueden ser prorrogadas más allá del 30 de noviembre. El primer mandatario, tiene la potestad constitucional en sus atribuciones de llevar adelante este proceso, en virtud de los artículos 63 y 99 (inciso 9). Qué son las sesiones extraordinarias Según la página oficial de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, las sesiones extraordinarias son "las que se llevan a cabo fuera del periodo ordinario y son convocadas por el Poder Ejecutivo". Las mismas suelen ser convocadas en los meses de diciembre, enero y/o febrero. Gobierno planea llamar a sesiones extraordinarias y analiza temario Reforma laboral y Régimen Penal Juvenil: dos de los proyectos claves del Gobierno que están siendo debatidos en sesiones extraordinarias. Qué otras sesiones existen Informativas Las sesiones informativas son aquellas convocadas con un objetivo específico: recibir el informe del jefe de Gabinete de ministros ante el Congreso. En ese ámbito, los legisladores nacionales pueden formular preguntas y solicitar precisiones sobre la marcha del Gobierno, en línea con lo dispuesto por el artículo 101º de la Constitución Nacional. Se trata de una instancia de control político institucionalizada, donde el funcionario debe rendir cuentas sobre la gestión y responder a los planteos de diputados y senadores. Asambleas Legislativas Las Asambleas Legislativas, en cambio, implican la reunión conjunta de ambas cámaras del Congreso: senadores y diputados. Tradicionalmente se celebran cada 1° de marzo en el recinto de la Cámara de Diputados —de mayor capacidad que el del Senado— para recibir al presidente de la Nación en la apertura de sesiones ordinarias. También se convocan en ocasiones especiales, como la visita de mandatarios extranjeros al Parlamento argentino.