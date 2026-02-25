Apertura de Sesiones Ordinarias 2026: cuándo es, a qué hora y dónde verla en vivo

El presidente Javier Milei inaugurará el período de Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación este domingo 1 de marzo a las 21 . Así lo dispuso el Decreto 107/2026 publicado en el Boletín Oficial .

Como marca la tradición institucional, el mandatario brindará un discurso ante la Asamblea Legislativa , que reúne a los 257 diputados , los 72 senadores y a la vicepresidenta Victoria Villarruel , además de gobernadores, ministros y autoridades judiciales.

En los considerandos de la norma se estableció que el Poder Ejecutivo presidirá la apertura de las sesiones del Congreso reunido en Asamblea. “Señálanse las 21:00 horas del día 1° de marzo próximo para la apertura de las Sesiones Ordinarias” , indicó el texto oficial. El decreto llevó la firma del presidente Milei y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni .

Desde el inicio de la gestión libertaria, el Ejecutivo modificó el horario tradicional de la ceremonia, que históricamente se realizaba al mediodía. La decisión de trasladarla al prime time televisivo buscó captar mayor audiencia y c oncentrar la atención mediática en la jornada posterior.

De este modo, Milei hablará en horario central de televisión, en un contexto político marcado por la reciente aprobación de la Reforma Laboral y la baja de la edad de imputabilidad , iniciativas que el oficialismo considera logros centrales del período extraordinario.

Este año, la apertura se realizará 48 horas después de la sesión del 27 de febrero en el Senado, último día de las sesiones extraordinarias. Además, el oficialismo destacó como uno de los hitos recientes la aprobación del Presupuesto 2026, el primero durante la actual administración.

Dónde ver la transmisión en vivo

El mensaje presidencial se emitirá por cadena nacional, lo que implica que todos los canales de televisión abierta y las señales informativas por cable transmitirán el discurso completo.

Asimismo, la señal oficial estará disponible en los canales de YouTube de la Presidencia de la Nación y del Senado de la Nación, permitiendo seguir la apertura desde dispositivos móviles, computadoras y plataformas digitales.

La ceremonia marcará el inicio formal del año legislativo y el punto de partida de la agenda parlamentaria 2026, con el presidente exponiendo el balance de gestión y las prioridades que enviará al Congreso para su tratamiento.