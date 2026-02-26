Apertura de sesiones ordinarias 2026: qué se espera que anuncie el Gobierno + Seguir en









El Presidente delineará la agenda legislativa del año con foco en reformas estructurales. Cambios en el sistema electoral, nuevas iniciativas económicas y definiciones políticas marcarán el mensaje ante el Congreso.

Javier Milei brindará un nuevo discurso ante la Asamblea Legislativa. Presidencia

El presidente Javier Milei encabezará el próximo 1° de marzo a las 21 la apertura del período de sesiones ordinarias del Congreso, en un discurso que en la Casa Rosada anticipan como “reformista” y orientado a marcar la agenda legislativa de 2026. El mensaje llegará tras el cierre de las extraordinarias, donde el oficialismo logró avances clave, y buscará consolidar la ofensiva política del Gobierno en un escenario parlamentario más favorable que el del año pasado.

Según fuentes oficiales, el mandatario presentará un balance de gestión de sus primeros dos años y delineará una nueva etapa de reformas estructurales, con especial énfasis en cambios económicos, institucionales y del Estado. En el entorno presidencial sostienen que el discurso será relativamente breve pero contundente, con definiciones dirigidas tanto a la dirigencia política como a la opinión pública, en un año que el oficialismo considera clave para consolidar su programa.

Uno de los anuncios más relevantes podría ser la reforma electoral que impulsa el Gobierno con la mirada puesta en los comicios de 2027. Entre las iniciativas en estudio aparecen modificaciones al sistema de votación con boleta única, cambios en el financiamiento de los partidos políticos y la eventual eliminación de las elecciones primarias (PASO), un punto que genera resistencias en sectores de la oposición. La intención oficial es simplificar el sistema y reducir costos, aunque el paquete todavía se encuentra en negociación política.

Javier Milei Presidente de la Nación Argentina Sesiones Ordinarias Javier Milei brindará un nuevo discurso ante la Asamblea Legislativa. Mariano Fuchila Además, el Presidente podría ratificar otras prioridades legislativas que forman parte del programa libertario, como nuevas reformas económicas, iniciativas vinculadas al sistema educativo —entre ellas mecanismos de financiamiento por demanda— y proyectos orientados al equilibrio fiscal y monetario, que buscan condicionar el gasto público futuro. Estas medidas se sumarían a la agenda ya iniciada con la reforma laboral y otras leyes impulsadas durante el último año.

En el oficialismo consideran que el resultado electoral de 2025 y el alineamiento de aliados parlamentarios abren una “ventana de oportunidad” para avanzar con transformaciones más profundas, por lo que el discurso de apertura funcionará como una hoja de ruta política para el año. La expectativa está puesta no solo en los anuncios concretos, sino también en el tono que adopte Milei frente a la oposición y los gobernadores, en un contexto donde el Gobierno busca ampliar acuerdos sin resignar su perfil confrontativo.

