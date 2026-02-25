Axel Kicillof prepara un discurso con eje en la gestión y fuertes críticas al modelo económico de Javier Milei

El gobernador repasará políticas en educación, salud, vivienda y seguridad, y volverá a cuestionar el impacto del plan nacional en la producción y el empleo bonaerense. Reclamará una deuda millonaria de la Nación con la Provincia y no habrá acto de militancia tras la Asamblea.

El gobernador Axel Kicillof ultima detalles del mensaje que dará ante la Asamblea Legislativa bonaerense, donde el lunes a las 17 combinará un repaso de gestión con un duro cuestionamiento al rumbo económico del presidente Javier Milei , al que volverá a ubicar como su principal contrapunto político.

Según informaron fuentes del Gabinete, el mandatario realizará un balance de los principales ejes de su administración en educación, salud, vivienda, seguridad y obra pública, áreas que en La Plata presentan como marcas distintivas frente a la política de ajuste nacional.

En paralelo, reforzará sus críticas al plan económico libertario , al que responsabiliza por el aumento del desempleo, el cierre de empresas, la caída del poder adquisitivo y la apertura de importaciones que -según advierte- impacta de manera directa en la industria y las pymes bonaerenses. También cuestionará el sesgo financiero del programa económico y sus consecuencias sobre la producción .

Se espera que en su mensaje, tal como viene señalando en declaraciones públicas, Kicillof haga referencia a que “quedan dos años de este modelo de país” , en referencia al mandato libertario y que incluso utilice la apertura de sesiones para enviar una señal política hacia adentro del peronismo y hacia otros espacios opositores, en línea con su planteo de ampliar la convocatoria y “sumar sectores” más allá del núcleo duro.

De hecho, en una entrevista con Ernesto Tenembaum en Cenital, el mandatario afirmó que “este modelo no da para más” y planteó la necesidad de construir una alternativa más amplia. Además, sostuvo que el Gobierno nacional “está asfixiando a las provincias , está asfixiando a la producción, y después eso lo usa como mecanismo de extorsión”.

En ese reportaje, llamó explícitamente a abrir el espacio para construir una alternativa amplia: “Tenemos una urgencia, que es entusiasmar, sumar, que hay que sumar a sectores, que hay que sumar a dirigentes”, afirmó. Y agregó: “Lo que está en juego no es salvar y reconstruir el peronismo, es la Nación”.

A diferencia de años anteriores, no está prevista una movilización de militantes en las afueras de la Legislatura ni un acto posterior al discurso. Desde el Ejecutivo indicaron que no se activó ninguna convocatoria.

El reclamo por la deuda y la “asfixia financiera”

Uno de los ejes centrales del mensaje será el reclamo por los fondos que la administración bonaerense sostiene que la Nación adeuda a la Provincia.

Según cifras difundidas por el Ministerio de Economía provincial, desde diciembre de 2023 Buenos Aires perdió $22,2 billones como consecuencia de recortes de programas, paralización de obras, deudas directas y caída de la recaudación asociada al impacto del modelo económico. De ese total, el Gobierno bonaerense denuncia que $15,6 billones corresponden a obligaciones impagas.

El ministro Pablo López sostuvo que la magnitud del ajuste “equivale a ocho años de inversión en obra pública provincial” y representa cerca de la mitad del presupuesto anual de la administración bonaerense. También advirtió que “el superávit nacional es deuda con las provincias”.

Legislatura provincial Kicillof.jpg La Legislatura bonaerense será escenario de tensiones internas en el peronismo durante 2026.

La Provincia formalizó siete demandas ante la Corte Suprema para reclamar la restitución de fondos, entre ellas por deudas previsionales de ANSES destinadas a compensar el déficit de la caja jubilatoria bonaerense.

En ese contexto, Kicillof reiterará que la Provincia “no está pidiendo recursos extraordinarios”, sino el cumplimiento de obligaciones legales para sostener salarios y servicios esenciales.

Paro docente y negociación salarial

La apertura de sesiones se realizará en el marco de un paro nacional docente que tendrá fuerte impacto en territorio bonaerense, la jurisdicción con mayor matrícula del país.

Si bien la medida de fuerza está dirigida contra el Gobierno nacional, los gremios provinciales también mantienen negociaciones paritarias con la administración bonaerense. Docentes, estatales y judiciales rechazaron una oferta de aumento del 3% para febrero por considerarla insuficiente frente a la inflación.

Desde la administración bonaerense señalaron que las negociaciones continúan abiertas, resaltaron que se mantiene el diálogo e indicaron que además de la pauta salarial general se discuten cuestiones sectoriales y aspectos vinculados a convenios colectivos.

Kicillof en la Asamblea Legislativa.jpg La apertura de sesiones ordinarias coincidirá con el paro docente convocado para el día del inicio de las clases.

La situación en el Senado

En paralelo al discurso de Kicillof, en los despachos del Senado bonaerense se libra una negociación silenciosa pero decisiva. La definición de autoridades, que quedó empantanada en diciembre, no es un mero trámite administrativo: funciona como termómetro del equilibrio interno en el peronismo y como antesala de la discusión electoral de 2025.

El oficialismo busca completar las vicepresidencias vacantes antes del inicio formal de las sesiones ordinarias. En el entorno del gobernador sostienen que la vicepresidencia primera debe quedar en manos de un dirigente alineado con el Ejecutivo, mientras que otros sectores del peronismo impulsan alternativas propias.

En paralelo al discurso de Kicillof, en los despachos del Senado bonaerense se libra una negociación silenciosa pero decisiva. La definición de autoridades, que quedó empantanada en diciembre, no es un mero trámite administrativo: funciona como termómetro del equilibrio interno en el peronismo.

El oficialismo necesita cerrar el esquema antes del inicio formal de las sesiones ordinarias para evitar que la interna contamine la agenda legislativa. Pero detrás de la cobertura de cargos lo que se discute es poder: control de la agenda, manejo de tiempos parlamentarios y capacidad de ordenar -o desordenar- el bloque en votaciones sensibles.

En el entorno del gobernador sostienen que la vicepresidencia primera debe quedar en manos de un dirigente alineado con el Ejecutivo. No es un dato menor: ese lugar es clave en la línea sucesoria y, en la práctica, puede condicionar el funcionamiento de la Cámara alta. Para el kicillofismo, ceder ese casillero implicaría resignar margen de maniobra en un año atravesado por tensiones con la Nación y por la propia interna peronista.

El Movimiento Derecho al Futuro (MDF), espacio referenciado en Kicillof, impulsa el nombre de Ayelén Durán para ocupar ese rol. Del otro lado, el kirchnerismo respalda a Mario Ishii, figura de peso territorial, cuya eventual designación sería leída como una señal de que La Cámpora y el kirchnerismo duro mantienen capacidad de veto en la arquitectura institucional del Senado.

La discusión no se agota allí. También está en juego la presidencia del bloque de Fuerza Patria, un sillón que ordena la tropa en el recinto y en las comisiones. El nombre de Sergio Berni circula como opción, lo que sumaría otro actor con volumen propio a la mesa de decisiones internas.

En ese tablero, el massismo intenta posicionarse como articulador. Desde ese sector aseguran que trabajan “para buscar la unidad del bloque y que el acuerdo exprese a todos, haciendo respetar nuestra representación pero entendiendo que hay que mantener unido el bloque para darle gobernabilidad al gobernador”.

La sesión en Diputados

En la Cámara de Diputados bonaerense este martes se realizó la primera sesión del año, donde se creó la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía, con foco en la problemática de la ludopatía infantil.

También se aprobó la modificación del reglamento interno para readecuar la conformación de comisiones, con la posibilidad de fusionar algunas de temática similar.

Diputados Las tensiones entre libertarios y el peronismo por la reforma laboral se trasladaron a la Legislatura bonaerense.

La sesión estuvo atravesada por fuertes posicionamientos a favor y en contra de la reforma laboral impulsada a nivel nacional. Desde el bloque de Unión por la Patria cuestionaron la iniciativa y advirtieron sobre su impacto en la seguridad social, mientras que legisladores de la oposición defendieron la norma como un instrumento de modernización.

Con ese telón de fondo -tensión interna en el oficialismo, debate por las reformas nacionales y reclamo por los recursos- Kicillof abrirá el período ordinario con un discurso que buscará consolidar su perfil opositor al Gobierno nacional y reforzar la identidad de su gestión en territorio bonaerense.