Discurso del Presidente 2026: horario, transmisión y cómo seguir la Apertura de Sesiones en vivo

El presidente Javier Milei encabezará este domingo 1 de marzo a las 21 la Apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación. La decisión quedó establecida en el Decreto 107/2026 publicado en el Boletín Oficial .

La ceremonia se realizará ante la Asamblea Legislativa , el cuerpo que reúne a los 257 diputados , los 72 senadores y a la vicepresidenta Victoria Villarruel , además de gobernadores, ministros del Gabinete y miembros de la Corte Suprema de Justicia .

En los fundamentos del decreto se precisó que el Poder Ejecutivo presidirá el acto de inauguración del período ordinario .

“ Señálanse las 21:00 horas del día 1° de marzo próximo para la apertura de las Sesiones Ordinarias”, consignó el texto oficial. La norma fue firmada por el presidente Milei y el jefe de Gabinete , Manuel Adorni .

Desde el inicio de la actual gestión, el Ejecutivo modificó el horario histórico del acto, que tradicionalmente se realizaba al mediodía .

La decisión de trasladarlo al prime time televisivo respondió a la intención de maximizar la audiencia y centralizar la cobertura mediática.

En este contexto político, el mandatario expondrá ante el Congreso luego de la aprobación de la Reforma Laboral y de la baja de la edad de imputabilidad, iniciativas que el oficialismo presentó como ejes centrales del período extraordinario.

La apertura se llevará a cabo 48 horas después de la sesión del 27 de febrero en el Senado, que cerró el ciclo de sesiones extraordinarias. Entre los logros destacados por el Gobierno también se encuentra la sanción del Presupuesto 2026, el primero de la administración Milei.

Cómo seguir la Apertura de Sesiones en vivo

El mensaje presidencial será emitido por cadena nacional, por lo que todos los canales de televisión abierta y las señales de noticias por cable deberán transmitirlo íntegramente.

Además, la señal oficial estará disponible en los canales de YouTube de la Presidencia de la Nación y del Senado de la Nación, lo que permitirá seguir el discurso desde celulares, tablets, computadoras y televisores con conexión a internet.

El acto marcará el inicio formal del año legislativo 2026 y servirá para que el Presidente detalle el balance de gestión y los proyectos que enviará al Congreso para su tratamiento en el nuevo período ordinario.