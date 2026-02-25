Congreso: por qué las sesiones ordinarias abren el 1 de marzo cada año con el discurso del Presidente

Javier Milei será el encargado de abrir un nuevo período legislativo. Se trata de la ceremonia institucional más relevante.

Cada 1° de marzo , el presidente de la Nación encabeza la Apertura de Sesiones Ordinarias ante la Asamblea Legislativa , el órgano constitucional que reúne a la Cámara de Diputados y al Senado . Con ese acto se inaugura formalmente el período legislativo ordinario del Congreso Nacional , que se extiende hasta el 30 de noviembre .

Se trata de la ceremonia institucional más relevante del sistema republicano argentino , ya que en un mismo recinto confluyen las máximas autoridades de los tres poderes del Estado : el presidente y el vicepresidente (Poder Ejecutivo), diputados y senadores (Poder Legislativo) y los jueces de la Corte Suprema de Justicia (Poder Judicial), además de gobernadores, ministros y otros funcionarios.

La obligación presidencial de asistir al Congreso y pronunciar un mensaje anual está establecida en la Constitución Nacional .

El artículo 99°, inciso 8 dispone: “El presidente de la Nación hace anualmente la apertura de las sesiones del Congreso , reunidas al efecto ambas Cámaras, dando cuenta en esta ocasión del estado de la Nación, de las reformas prometidas por la Constitución , y recomendando a su consideración las medidas que juzgue necesarias y convenientes”.

Ese discurso, transmitido por cadena nacional, cumple una doble función: es una atribución del Presidente, pero también un deber constitucional , ya que debe informar sobre la situación general del país, repasar su gestión y presentar la agenda legislativa que considera prioritaria.

Por qué se realiza el 1 de marzo

La fecha actual rige desde la reforma constitucional de 1994, durante la presidencia de Carlos Menem. A partir de esa modificación, el período de sesiones ordinarias pasó a comenzar el 1 de marzo y a finalizar el 30 de noviembre.

Antes de esa reforma, la apertura se realizaba el 1 de mayo, porque el Congreso funcionaba entre esa fecha y el 30 de septiembre, tal como reseña la página oficial de la Cámara de Diputados.

De esta manera, el 1 de marzo se consolidó como el punto de partida institucional del año parlamentario desde hace casi tres décadas.

La ceremonia tiene una larga historia. El primer acto de apertura de sesiones ordinarias se realizó en 1862, luego de décadas de conflictos internos y gobiernos descentralizados. Este año, el evento cumple más de 160 años de tradición institucional.

En los últimos 40 años de democracia no se registró ningún presidente que haya incumplido la obligación de asistir el 1° de marzo, ni tampoco hay antecedentes de ausencias en las aperturas realizadas el 1° de mayo antes de 1995.

Los presidentes que más veces inauguraron sesiones

Según los registros históricos, el mandatario que más veces encabezó la apertura fue Julio Argentino Roca, con 12 intervenciones. Le siguió Juan Domingo Perón, con 11; luego Carlos Menem, con 10; y en cuarto lugar se ubicaron Hipólito Yrigoyen y Cristina Fernández de Kirchner, con 8 cada uno.

Una particularidad histórica distingue a Yrigoyen de Fernández de Kirchner: mientras la exmandataria pronunció extensos discursos presenciales, Yrigoyen optó por enviar su mensaje por escrito y no concurrir personalmente al Congreso.

Cristina Kirchner apertura sesiones Cristina Kirchner fue una de las presidentas que más sesiones inauguró. Archivo

El significado político del mensaje presidencial

Más allá de su formalidad constitucional, la Apertura de Sesiones Ordinarias funciona como una instancia política clave. El Presidente no solo realiza un balance del año anterior, sino que también marca el rumbo legislativo y presenta proyectos de ley que buscará impulsar.

Ese discurso suele anticipar debates centrales para la vida institucional del país y se convierte en una señal hacia el Congreso, los gobernadores y la opinión pública sobre las prioridades del Ejecutivo.

En síntesis, el 1 de marzo no es solo una fecha simbólica, sino el momento en que se activa formalmente el trabajo legislativo del año y se renueva el diálogo institucional entre los poderes del Estado en el marco de la Constitución Nacional.