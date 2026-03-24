Quién es Miriam Fernández: la historia de la nieta 127 que protagoniza el video del Gobierno por el Día de la Memoria

La mujer da su testimonio en el video que titulan como "Las víctimas que quisieron esconder". Se trata de una hija de desaparecidos y torturados en la ESMA.

En el marco de los 50 años del golpe de Estado de 1976 , el Gobierno difundió un video titulado “Las víctimas que quisieron esconder” , en el que refuerza su postura de “memoria completa” y cuestiona al kirchnerismo. Dentro de ese material aparece el testimonio de Miriam Fernández , identificada como la nieta recuperada número 127.

Su historia vuelve a tomar relevancia pública a partir de su participación en ese contenido audiovisual, donde relata en primera persona su experiencia.

Miriam Fernández, nacida en cautiverio durante la última dictadura cívico militar , recuperó su identidad el 27 de diciembre de 2017 , cuando se confirmó que es hija de María del Carmen Moyano y Carlos Simón Poblete , ambos desaparecidos.

Según registros de Abuelas de Plaza de Mayo , nació en la ESMA , uno de los principales centros clandestinos de detención. Sus padres habían sido secuestrados en Córdoba entre abril y mayo de 1977 y trasladados luego a La Perla . Ambos continúan desaparecidos.

De acuerdo con testimonios judiciales, el parto fue asistido por el médico Jorge Luis Magnacco , posteriormente condenado por delitos de lesa humanidad.

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A pesar de la restitución, Fernández decidió mantener el apellido de su familia de crianza, integrada por Armando Osvaldo Fernández e Iris Yolanda Luffi. “Elegí la familia esa, que iba a seguir siendo Fernández siempre”, afirmó.

El proceso judicial y el análisis de ADN

En octubre de 2017 fue convocada a realizarse un análisis genético. Dos meses después, el resultado confirmó su verdadera identidad biológica.

En el video oficial, Fernández relató las circunstancias de ese proceso: “Un día llegó a mi casa una notificación para que yo me presentara. Como yo ya sabía de qué se trataba, me tuve que fugar prácticamente; me tuve que ir el día de la citación”.

También describió el operativo posterior: “Estuve una semana fuera hasta que esta gente se fuera y el día de la citación, como no me presenté, me mandaron Gendarmería a mi casa a custodiar y a ver por qué no me había presentado".

Y agregó: “Había hasta vecinos míos que estaban camuflados, que eran gente de inteligencia, por así decir, donde en el expediente había fotos, horarios de donde yo entraba, salía, con quién entraba. Una invasión a la privacidad terrible”.

Condenas a sus padres de crianza

En 2021, el Tribunal Oral Federal N° 1 de Mendoza condenó a Osvaldo Fernández y Luffi a 15 y 10 años de prisión, respectivamente, por los delitos de retención y ocultamiento de una menor, alteración del estado civil y falsedad ideológica de documentos públicos.

Además, Abelardo Santiago Garay, integrante del D-2, recibió una pena de ocho años por falsificar su rol como testigo en el nacimiento.

Posteriormente, en el marco de otros juicios vinculados a crímenes de la dictadura, se dictaron condenas a prisión perpetua y nuevas penas, incluyendo una sentencia en 2023 por la desaparición de Daniel Moyano.

IMAGEN VIDEO GOBIERNO 24 DE MARZO El Gobierno publicó un video exigiendo "memoria completa". Archivo

Su postura y declaraciones

En su testimonio, Fernández defendió a su familia de crianza y cuestionó la mirada tradicional sobre los casos de apropiación durante la dictadura.

“¿Dónde está el negocio de hacerse cargo de una niña ajena, darle educación, darle amor, darle valores? Eso no es un negocio; eso es amor. Mi infancia fue hermosa. Fui criada en el seno de una familia de un padre, una madre y cinco hermanos", sostuvo.

Además, planteó: “Me defino como una ciudadana más que trata de no victimizarme y que nadie me victimice por la situación que viví”.

Fernández también expresó críticas hacia organismos como Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo, y en su momento eligió que su restitución se comunicara sin revelar públicamente su identidad.

La aparición de Miriam Fernández en el video oficial reabre discusiones sobre memoria, identidad y derechos humanos en la Argentina. Su historia, atravesada por el proceso de restitución, decisiones personales y posicionamientos públicos, vuelve a ocupar un lugar de debate en un contexto de fuerte debate político y social a 50 años del último golpe de Estado.