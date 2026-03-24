24 de marzo 2026 - 09:27
El Gobierno lanzó su video por los 50 años del golpe de Estado e insiste con conocer la "historia completa"
Desde sus redes oficiales, publicó un video de más de una hora sobre los hechos previos y posteriores a la dictadura. De este modo, apuntó a una "justicia completa".
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Habrá numerosas marchas, vigilias y festivales en las provincias a 50 años del golpe de Estado
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A 50 años del golpe de Estado: nuevas narrativas para una memoria activa
Noticia en desarrollo.-
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