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24 de marzo 2026 - 09:27

El Gobierno lanzó su video por los 50 años del golpe de Estado e insiste con conocer la "historia completa"

Desde sus redes oficiales, publicó un video de más de una hora sobre los hechos previos y posteriores a la dictadura. De este modo, apuntó a una "justicia completa".

IMAGEN VIDEO GOBIERNO 24 DE MARZO

Noticia en desarrollo.-

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