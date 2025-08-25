Quién es y qué dijo "Lule" Menem sobre los audios de Diego Spagnuolo en medio del escándalo por coimas en ANDIS







Hasta el momento, y a pesar de ser una pieza clave dentro de los colaboradores de Karina Milei, Eduardo "Lule" Menem se había mantenido al margen del escándalo por coimas en ANDIS. Ahora, eligió la red social X para hacer su descargo.

"Lule" Menem en el foco de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Durante el fin de semana, la Casa Rosada se vio obligada a activar una estrategia de contención ante el revuelo que generaron los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En esas grabaciones, Spagnuolo alude a supuestos pedidos de coimas vinculados a la droguería Suizo Argentina y menciona a Eduardo “Lule” Menem, un nombre clave dentro del esquema político del presidente Javier Milei y de su hermana Karina.

El primo del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, eligió hasta ahora un perfil muy bajo. Lule actualmente se desempeña como subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia y es, en la práctica, uno de los colaboradores más cercanos de Karina Milei. De hecho, es uno de los responsables del armado político de La Libertad Avanza. Durante los 90´en tanto, Lule se había desempeñado en principio como secretario privado del senador Eduardo Menem y luego, colaboró con su tío, el expresidente Carlos Menem en el Senado.

La magnitud del caso en el que se lo involucra, obligó a Lule a terminar con su bajo perfil y romper el silencio con un extenso comunicado en X. En su descargo, rechazó de plano cualquier participación en contrataciones de la ANDIS y señaló que se trata de una maniobra armada desde el kirchnerismo para dañar al Gobierno.

lule menem karina Mientras tanto, la causa avanza en la Justicia federal, bajo la investigación del fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello. La incertidumbre sobre si aparecerán nuevos audios mantiene en alerta tanto al oficialismo como a la oposición, que exige explicaciones claras.

El posteo de "Lule" Menem En su carta pública, Lule Menem fue contundente: “Jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones del ANDIS. Ni formal ni informalmente”. También aclaró que nunca conversó con Karina Milei ni con el Presidente sobre prestaciones o contratos relacionados con el organismo.

El funcionario sostuvo que los audios son parte de una jugada política “burda” y agregó que su difusión no es casual: “Aparecen justo dos semanas antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, último reducto del kirchnerismo”. Según su interpretación, la intención sería desgastar la imagen del Gobierno en un momento electoral clave. La publicación tuvo un fuerte eco dentro del oficialismo. Diputadas libertarias como Nadia Márquez y Lorena Villaverde salieron a respaldarlo en redes, mientras que otros dirigentes prefirieron retuitear el mensaje sin comentarios adicionales. “El tema escaló”, admiten en su entorno, y no descartan que el descargo sea la única aparición pública del funcionario en esta trama. Posteo de Lule En su perfil de X, Lule Menem asegura que las denuncias en su contra son fruto de una operación política del kirchnerismo. Redes sociales Así avanza la investigación por coimas en ANDIS Tras la filtración de los audios, Spagnuolo fue desplazado de la dirección de la ANDIS por decreto presidencial. La Justicia federal ya abrió un expediente que permanece bajo secreto de sumario, pero se sabe que incluye peritajes sobre las grabaciones difundidas por el canal de streaming Carnaval y analizadas por la empresa BlackVOX. Los audios no solo comprometen a Spagnuolo, sino que también salpican a Karina Milei y a “Lule” Menem, señalados como parte de un presunto esquema de recaudación ilegal en la compra de medicamentos. El funcionario desmintió haber intervenido en designaciones de personal dentro del organismo, algo que Spagnuolo daba por cierto en sus conversaciones privadas. En paralelo, Martín Menem salió a dar la cara en los medios y repitió varias veces que “pone las manos en el fuego por Lule y por Karina”, intentando blindar políticamente a su primo y a la hermana del Presidente. Desde el oficialismo interpretan el episodio como una “monumental operación” contra La Libertad Avanza en la recta final hacia las elecciones bonaerenses.