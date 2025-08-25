Coimas en la ANDIS: Jonathan Kovalivker se presentó en Comodoro Py y entregó su celular







Uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, vinculada al presunto esquema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, era buscado por la Policía desde el jueves pasado.

Jonathan Kovalivker se presentó en Comodoro Py tras ser buscado por la Policía por cuatro días.

Luego de haber sido buscado durante los últimos cuatro días por la Policía, el empresario Jonathan Simón Kovalivker, investigado en la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, se presentó en los tribunales de Comodoro Py y entregó su teléfono.

La Policía de la Ciudad quedó a cargo del dispositivo que será analizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), del Ministerio Público Fiscal.

El empresario, uno de los propietarios de la droguería Suizo Argentina, apuntada en la investigación iniciada a partir de los audios del exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, se presentó en los tribunales junto a su abogado, Martín Magram. Era buscado desde el jueves pasado con el objetivo de secuestrar el celular por pedido del fiscal Franco Picardi en la causa que lleva adelante el juez Sebastián Casanello.

El magistrado, además, le tomó hoy declaración indagatoria al jefe de seguridad de Nordelta, Ariel De Vicentis, acusado de haberle avisado a Kovalivker, que la policía lo estaba buscando y de haber permitido así que la eludiera.

Su hermano, Emmanuel Kovalivker, otro de los dueños de la empresa, fue encontrado por las autoridades en uno de los allanamientos desplegados en la causa cuando intentaba irse en su auto. Allí, las autoridades hallaron varios sobres de papel madera con un total de u$s266 mil y siete millones de pesos adentro. Su celular también está bajo investigación, al igual que el de Spagnuolo y el de Daniel Garbellini, exfuncionario de la ANDIS (el único que aportó la clave para abrir su teléfono).

Coimas en la ANDIS: la Justicia bloqueó el acceso a las cajas de seguridad de tres de los investigados En paralelo, el juez federal Sebastián Casanello, dispuso el bloqueo al acceso a las cajas de seguridad de Jonathan Kovalivker, Spagnuolo y Garbellini, quienes también tienen prohibida la salida del país. La medida se dispuso a través de un oficio al Banco Central (BCRA). El argumento de la decisión se basa en la presuncipón de la existencia de documentos y dinero en las cajas. De esa manera la Justicia busca evitar que se eliminen pruebas. A su vez el viernes por la noche se allanó la sede de ANDIS, del programa Incluir Salud, en la ciudad de Buenos Aires. De allí se llevaron cinco computadoras, la personal de Garbellini, otras dos, de secretarias, y una con la que se hacían contrataciones.

Temas Coimas

Justicia

empresario