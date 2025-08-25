Escándalo por coimas: la oposición quiere que Karina Milei y Luis Petri rindan cuentas en el Senado







Los bloques opositores presentaron proyectos para que los principales funcionarios del Gobierno brinden explicaciones ante el pleno sobre el caso disparado por las escuchas que se le adjudican al extitular de la ANDIS Diego Spagnuolo.

La oposición apunta contra la hermana del Presidente.

La oposición en el Senado recogió el guante por el escándalo de las coimas que involucraría a la secretaria de Presidencia, Karina Milei, y a otros funcionarios del gobierno de La Libertad Avanza (LLA). A través de diferentes proyectos, pidió que la hermana del mandatario, así como el ministro de Defensa, Luis Petri, rindan cuentas ante el pleno, complicando el escenario del Gobierno, en medio de la campaña electoral.

A menos de una semana de que se conocieran los audios del ahora extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en el que apunta contra la hermana del presidente Javier Milei, por un supuesto pedido de coimas a cambio de contrataciones, los senadores de la oposición solicitaron que funcionarios asistan a la Cámara alta a rendir cuentas.

Por un lado, el senador de la UCR Pablo Blanco presentó un proyecto de comunicación para citar al ministro de Defensa, el exradical Luis Petri. El fueguino pretende que Petri, ahora candidato a diputado por Mendoza, brinde explicaciones sobre contratos millonarios celebrados entre organismos bajo su jurisdicción y la empresa Suizo Argentina S.A., actualmente investigada por presuntos hechos de corrupción.

Blanco exige que el ministro presente documentación detallada sobre los vínculos entre la IOSFA (la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad) y la empresa señalada. Asimismo, el senador busca que se informe sobre el contenido y el monto de los contratos firmados; los fundamentos técnicos y económicos que justificaron la elección del proveedor; las medidas adoptadas para garantizar transparencia; la identificación de los funcionarios responsables de las decisiones; el impacto de estos contratos en el presupuesto de IOSFA; y los mecanismos de control aplicados para evitar contrataciones con empresas bajo investigación judicial.

“Si el ministro Petri no tiene nada que ocultar sería bueno que se apersone ante el Senado y no que se esconda en un silencio que aturde como el de, por ejemplo, Karina Milei”, sentenció el fueguino.

Unión por la Patria (UP) no se quedó atrás. El salteño Sergio Leavy pidió interpelar a Karina Milei. En su proyecto de resolución, plantea que la funcionaria sea citada para que brinde explicaciones sobre los audios adjudicados a Spagnuolo. Es que, según se desprende de los mismos, Karina Milei, en tándem con su mano derecha, con Eduardo “Lule” Menem, son presentados como los responsables de supuestos pedidos de coimas en su área. De acuerdo a los audios, se pedía un retorno del 8% a los proveedores, del cual un 3% habría sido destinado a la hermana del Presidente. Panorama complicado en plena campaña Tanto el proyecto de Leavy como el de Blanco tienen chances de prosperar, si se tiene en cuenta que La Libertad Avanza se encuentra en franca minoría en la Cámara que conduce Victoria Villarruel. Es que el bloque oficialista tiene apenas 6 bancas, mientras que Unión por la Patria reúne 34. De prosperar la jugada, al Gobierno se le complica el panorama en medio de la campaña electoral. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/1956771095450726816&partner=&hide_thread=false Quiero felicitar a @luispetri por asumir el desafío de encabezar la lista a diputado nacional de nuestro frente. Su trayectoria lo respalda, fue dos veces legislador provincial y dos veces legislador nacional, siempre con una gran vocación de servicio y un compromiso profundo con… pic.twitter.com/MPIKWVZTI1 — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) August 16, 2025 Cabe recordar que mientras que la hermana del Presidente es la titular del partido y la cara visible en la campaña, Luis Petri encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales en la provincia que gobierna Alfredo Cornejo. De hecho, tras oficializar su candidatura, el ministro de Defensa se sumó oficialmente al partido violeta. De yapa, José Luis Espert, quien lidera la lista también de diputados nacionales de LLA, pero por la provincia de Buenos Aires, fue quien relacionó a los hermanos Milei con Spagnuolo.