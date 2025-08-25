Entre las películas más vistas de Prime Video: el thriller psicológico con Willem Dafoe que arrasó desde su estreno







Con una gran actuación y una carga de tensión, suspenso e intriga, esta película atrajo a todos los espectadores de Prime Video.

La dramática película protagonizada por Willem Dafoe, en Prime Video.

Una película protagonizada por Willem Dafoe está causando un gran furor en la plataforma de Prime Video. Se trata de un thriller psicológico cargado de drama y suspenso que mantiene a los espectadores pegados al sillón de principio a fin. Fue estrenado en 2023 en los cines y recientemente agregado a la plataforma.

Se trata de "Adentro" (Inside). En el año 2023 tuvo muy poca difusión en su estreno en cines y también contó con funciones limitadas, pero al ser agregada a la plataforma explotó y fue vista por una gran cantidad de espectadores. Además, recibió buenas puntuaciones por la crítica.

Adentro Willem Dafoe protagoniza una de las películas más vistas en Prime Video. De qué trata Adentro, la nueva película de Prime Video La historia se centra en Nemo, quien queda atrapado en un departamento de lujo reforzado contra intrusos. Desde un principio está intentando salir, sin éxito. De esta manera, pasan los días y las semanas y su mente comienza a sentir las consecuencias del encierro. Navega por la desesperación y entra en un extraño estado de introspección.

Poco a poco, se puede ver la degradación mental que le ocasiona la situación y cómo comienza a destruir el entorno en busca de la salida. Intenta comunicarse con el exterior, sin éxito, y termina pidiendo perdón a los dueños de la casa por intentar robarles.

Prime Video: tráiler de Adentro
Prime Video: elenco de Adentro Willem Dafoe (Nemo)

Eliza Stuyck (Jasmine)

Gene Bervoets (Dueño)

Josia Krug (Jack)