Quiénes son los diez gobernadores que acompañan a Javier Milei en Nueva York









Mandatarios provinciales participarán en paneles sobre minería, energía e inversiones durante el evento que busca atraer capitales internacionales. Otros dos gobernadores habían sido invitados, pero finalmente no viajarán.

Diez gobernadores viajan a Estados Unidos para

El presidente Javier Milei participa esta semana en Nueva York de la llamada Argentina Week, un encuentro con empresarios, bancos y fondos de inversión que busca promocionar oportunidades de inversión en el país. En ese marco, el Gobierno decidió sumar a un grupo de gobernadores para mostrar respaldo político y presentar proyectos vinculados a energía, minería e infraestructura.

En total, diez mandatarios provinciales integran la delegación que participará de las actividades. Se trata de Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Claudio Vidal (Santa Cruz), quienes expondrán sobre el potencial de la minería y los minerales críticos en sus distritos.

Javier Milei suma respaldo de gobernadores en la gira por Estados Unidos En otro panel enfocado en energía e infraestructura exportadora participarán Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes). Las exposiciones estarán orientadas a presentar proyectos vinculados a hidrocarburos, gas natural, energías renovables y desarrollo logístico para exportaciones.

La invitación a participar del evento había sido cursada a través de la Cancillería argentina y buscó reunir a gobernadores de distintas regiones con potencial en sectores estratégicos para la economía. El objetivo oficial es que las provincias puedan presentar sus oportunidades de inversión ante empresarios y fondos internacionales interesados en proyectos vinculados a recursos naturales y energía.

trump lideres latinoamericanos milei Milei junto a Trump y mandatarios de Latinoamérica el sábado pasado. Además de los diez mandatarios que confirmaron su presencia, otros dos gobernadores habían sido invitados, aunque finalmente no viajarán. Se trata de Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), quienes declinaron la convocatoria por cuestiones de agenda y compromisos previamente asumidos en sus provincias.

La presencia de los gobernadores en Nueva York busca reforzar la señal política del Gobierno ante inversores internacionales, en un evento que reunirá a funcionarios, empresarios y representantes de fondos globales interesados en sectores clave de la economía argentina.